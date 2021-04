Aproape 1,9 milioane de aplicari de joburi s-au inregistrat in primele 3 luni ale acestui an. Doar 66.000 de locuri de munca, disponibile

"De la inceputul anului si pana in prezent au fost inregistrate aproape 1.900.000 de aplicari la joburi pe platforma Bestjobs.eu, cu aproximativ 24% mai multe decat in perioada ianuarie-martie 2020. In acelasi timp, numarul total de locuri de munca disponibile de la inceputul anului a fost de 66.000. Doar in luna martie candidatii au efectuat peste 700.000 de aplicari la joburi, cele mai cautate domenii fiind financiar, inginerie, transporturi si IT", potrivit comunicatului Bestjobs.Cat despre judetele cu cei mai multi candidati activi in luna martie, topul este condus in continuare de Bucuresti-Ilfov (cu peste 270.000 de aplicari), Timis (cu peste 60.000 de aplicari), Cluj Napoca si Brasov (cu putin peste 37.000 de aplicari fiecare) si Iasi (cu peste 33.000 de aplicari). Joburile remote (telemunca) continua sa inregistreze un numar mare de aplicanti, iar oferta pentru astfel de joburi ramane si ea constanta - in medie, 10% din totalul joburilor disponibile de la inceputul anului au fost remote.In total, in luna martie candidatii care au realizat cele mai multe aplicari la joburi au fost cu varste cuprinse intre 25 si 34 de ani (38%), urmati de cei cu varste cuprinse intre 35 si 44 de ani (20%) si de cei cu varste cuprinse intre 45-54 ani (16%).In ceea ce priveste companiile, acestea au cautat sa angajeze in luna martie mai ales personal din categoria white collar (angajati care lucreaza la birouri). Din totalul locurilor de munca activate in luna martie, aproape jumatate (49.8%) au fost din categoria white collar, 22% au fost joburi din categoria blue collar (angajati care lucreaza in industrie, fabrici, agricultura , manufactura), in timp ce 18% au fost joburi pentru pozitii de management si coordonare echipe si putin peste 10% au fost joburi remote (angajati care lucreaza doar de acasa).Topul companiilor cu cele mai multe aplicari a fost condus in luna februarie de catre Enel (7.346 aplicanti), Alpha Bank (3.380 aplicanti), Allianz Technology (3.358 aplicanti), Continental Automotive Romania (3.029 aplicanti) si DraxlmaierRomania (3.012 aplicanti).