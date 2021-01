Cei mai bogati oameni din lume, la 1 ianuarie 2021. Primii cinci ar putea cumpara Romania de trei ori

Jeff Bezos - 189,7 miliarde dolari

Bernard Arnault si familia - 151,7 miliarde de dolari

Bill Gates - 120,3 miliarde de dolari

Mark Zuckerberg - 100,3 miliarde de dolari

Si ca o comparatie, averile cumulate primilor doi miliardari ai lumii, depasesc cu mult PIB -ul Romaniei. Iar averile primilor 5 miliardari din lume, depasesc, la un loc, 720 de miliarde de dolari.Cel mai bogat om de pe planeta este Jeff Bezos. Acesta are o avere estimata, astazi, 1 ianuarie 2021, dupa inchiderea burselor de ieri, 189,7 miliarde de dolari, in scadere cu "un mizilic" de 1,5 miliarde de dolari.Bezos a ramas in continuare cel mai bogat om din lume, chiar si dupa rasunatorul divort din mai 2019, cand a trebuit sa-i dea sotiei, Mackenzie Scott, in urma partajului, 25% din actiunile pe care le detine la Amazon, facand-o pe aceasta una dintre cele mai bogate femei din lume, cu o avere de aproape 60 de miliarde de dolari.Jeff Bezos a fondat, in 1994, colosul comercial Amazon, intr-un garaj in Seattle. Ca o mica paranteza, la fel si-au inceput afacerile si fondatorii Apple si Google . In momentul de fata, dupa ce a dat 4% din actiunile totale ale Amazon sotiei sale (in conditiile in care el detinea doar putin peste 15% din total), acum mai detine 11,1% din acestea, potrivit Forbes.com Cand in Romania era stare de urgenta, in martie si aprilie, Amazon angaja 175.000 de muncitori pentru a face fata comenzilor online ce aveau sa urmeze.Tot in aprilie, miliardarul anunta ca doneaza 100 de milioane de dolari pentru Feed America, o organizatie non-profit care opereaza banci de alimente in SUA.Pe langa bine-cunoscutul divort din 2019, Jeff Bezos a fost aspru criticat de senatorii americani si de opinia publica pentru modul in care isi trateaza angajatii din depozitele pe care le opereaza.La finele lui 2019, Amazon valora peste 280 de miliarde de dolari, adica cat PIB-ul Romaniei... o companie cat o tara! Pe langa Amazon, Bezos mai detine si publicatia The Washington Post si compania aerospatiala Blue Origin, care dezvolta rachete pentru uz comercial.Averea lui Elon Musk a crescut cu 2,1 miliarde de dolari fata de ultima zi de tranzactionare ajungand la 155,6 miliarde de dolari. Miliardarul este cunoscut pentru doua lucruri: faptul ca incearca sa revolutioneze transportul pe planeta, prin compania sa Tesla , si in acelasi timp, incearca sa rezolutioneze transportul in spatiu, prin compania SpaceX.SpaceX valoareaza, in momentul de fata, 46 de miliarde de dolari.Averea lui Bernard Arnault s-a diminuat cu aproape 660 de milioane de dolari de la ultima sesiune de tranzactionare, ajungand la 151,7 miliarde de dolari. Chiar daca numele nu va este prea cunoscut, sigur stiti marcile pe care companiile sale le detine, iar printre acestea se numara Louis Vuitton sau Sephora. Acestea sunt doar doua din cele peste 70 de branduri care sunt legate de averea lui Bernard Arnault.Compania LVMH a batut palma in noiembrie 2019 cu creatorul de bijuterii Tiffany&Co pentru 16,2 miliarde de dolari facand acest "deal" sa fie cea mai valoroasa achizitie in lumea brandurilor de lux.Tatal lui Bernard Arnault era constructor si din aceasta meserie a facut o mica avere. Din averea tatalui sau, Arnault a achizitionat in 1985 Christian Dior pentru 15 milioane de dolari.Frederic, Delphine, Antoine si Alexandre sunt patru din cei cinci copii ai lui Bernard Arnault care au ales sa lucreze in compania-imperiu LVMH.Cunoscut in ultimii 30 de ani pentru compania-fanion, Microsoft , in Romania, numele acestuia s-a facut cunoscut in randurile conspirationistilor prin faptul ca a fost acuzat ca vrea sa injecteze cipuri pentru a ne urmari.In restul lumii, Bill si Melinda Gates conduc fundatia care le poarta numele, aceasta fiind cea mai mare fundatie caritabila din lume. In mai 2020, Fundatia Gates a anuntat ca va cheltui 300 de milioane de dolari pentru lupta impotriva pandemiei de coronavirus.Bill Gates si-a vandut sau donat o foarte mare parte din actiunile la Microsoft, si a ramas cu putin peste 1% din acestea. Pana in ziua de astazi, Bill Gates a donat actiuni de la Microsoft catre fundatia sa, in valoare de peste 38,5 miliarde de dolari.Chiar daca nu folosesti Facebook , este imposibil sa nu fi auzit de Mark Zuckerberg, mai ales ca reteaua sa de socializare a devenit principalul instrument de informare pentru multi, in perioada pandemiei.Zuckerberg a pornit compania Facebook in 2004 la Harvard, pe atunci avand doar 19 ani. In mai 2012, compania s-a listat pe bursele internationale, fondatorul ajungand sa mai detina 15% din companie.Dupa ce a fost cooptat de Bill Gates intr-un cerc de miliardari care ar urma sa-si doneze averile pentru binele lumii, in 2015, acesta si sotia sa, Priscilla Chan, au jurat ca vor dona 99% din avere.