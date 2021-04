Benzina se scumpeste in Europa. Motivele pentru care creste pretul

La inceputul lunii aprilie, diferenta intre pretul la care se tranzactioneaza benzina comparativ cu titeiul brut a atins cel mai ridicat nivel de dupa 2017 si a dus preturile de vanzare cu amanuntul la cel mai ridicat nivel din ultimii ani in mai multe state mari consumatoare de pe continent, inclusiv in Germania, Franta si Italia.Cel putin un sfert dintre facilitatile care produc benzina la rafinariile din nord-vestul Europei au fost scoase recent din functiune pentru lucrari de mentenanta sau intreruperi neprogramate.Aceasta a redus si mai mult productia de benzina intr-o perioada in care si asa rafinariile procesau mai putin titei din cauza pandemiei. Daca la aceasta se adauga si exporturile solide, in special spre SUA, cresterea preturilor sugereaza ca piata a contrabalansat cu mult pierderea cererii.Exporturile europene de benzina spre SUA au crescut cu peste 60% in luna martie si au ramas la un nivel sustinut in luna aprilie. De asemenea, livrarile spre Vestul Africii sunt si ele consistente, ajungand la o medie de aproape 500.000 de barili pe zi in primul trimestru, potrivit datelor furnizate de firma de analiza Kpler.Pe de alta parte, productia de benzina in Europa este diminuata din cauza scoaterii din functiune a mai multor unitati de cracare catalitica. De exemplu, rafinaria Miro din Germania, care in mod normal furnizeaza intre un sfert si o treime din benzina consumata in Germania, a trecut printr-un proces major de revizie in primavara acestui an.Intreruperile de productie si exporturile ridicate au sustinut piata europeana a benzinei, desi gradul de utilizare a soselelor de pe continent este, in medie, cu 30% sub nivelul inregistrat inaintea pandemiei.In conditiile in care traficul aerian in Europa este in continuare cu 60% sub nivelul la care era inaintea pandemiei, rafinariile se reorienteaza dinspre productia de combustibil pentru avioane spre productia de motorina, ceea ce conduce la majorarea ofertei si la scaderea preturilor.Pentru benzina, datele fundamentale nu arata bine. Acest lucru nu se va schimba pana cand cererea de combustibili pentru avioane nu se va imbunatati, cred analistii.