Director al Directiei de Stabilitate BNR : ,,Sistemul bancar din Romania este mai solid si mai pregatit pentru dificultati"

"Toti indicatorii sunt incomparabil mai buni in momentul de fata in comparatie cu 2008, aratand ca am tras lectiile care trebuiau trase dupa criza de atunci. In momentul de fata, sistemul bancar este mai solid, este mai pregatit pentru a face fata unor dificultati si datele generale sunt mult mai bune din toate punctele de vedere. Eu as insista asupra raportului dintre depozite si credite. In momentul de fata, creditele sunt undeva pe la 70% raportat la depozite, in timp ce in 2008 situatia era inversa. Deci, practic, atunci creditarea se baza intr-o proportie covarsitoare pe resurse atrase din exterior. Acum, creditarea bancara se bazeaza pe resurse atrase din tara. Asta mareste stabilitatea si ajuta ca lucrurile sa stea mult mai bine", a spus Radulescu.Oficialul BNR a punctat, totodata, ca trebuie sa existe prudenta in materie de conduita generala a politicii monetare."In acelasi timp, insa, situatia aceasta, in mod paradoxal, intr-un anumit sens ne constrange sa fim foarte prudenti in ceea ce facem in materie de conduita generala a politicii monetare. As vrea sa ma refer aici in primul rand la o chestiune despre care se vorbeste foarte mult, respectiv posibilitatea de a continua tendinta de scadere a ratelor dobanzii, cat este ea de reala, cat de repede se poate face, daca intr-adevar asta este solutia. Este clar ca, pe langa cele 75 de puncte de baza cu care au scazut dobanzile Bancii Nationale mai adaugam si cele 50 de puncte de baza care reprezinta ingustarea coridorului intre activitatea de depozit si facilitatea de credit, ajungem la concluzia ca practic, in momentul de fata, avem o reducere fata de nivelul anterior al crizei de 125 de puncte de baza intr-o directia sau in cealalta este foarte mult. Asta arata ca masurile au fost bine primite de piata", a explicat seful Directiei de Stabilitate din BNR.Acesta a adaugat ca Romania se loveste, in continuare, de niste dezechilibre macroeconomice foarte serioase, insa actualul nivel al dobanzilor este unul dintre factorii care a contribuit la mentinerea stabilitatii cursului valutar."Marja de manevra nu este foarte mare, insa, din cauza ca ne lovim in continuare de niste dezechilibre macroeconomice foarte serioase. Avem deficitele gemene - deficitul de cont curent si deficitul bugetar - care afecteaza posibilitatea de a merge foarte departe a ratelor dobanzilor, din cauza ca riscul imediat este de depreciere a cursului. Este un curs care sta in piata foarte bine si sta in piata pentru ca acordul fin care a fost realizat cu migala de-a lungul intregii perioade ar permite exact asta. A existat in permanenta o procedura de a mari lichiditatea atunci cand e nevoie, a fost retrasa atunci cand era excesiva in asa fel incat reusim in momentul de fata sa stam pe cursul pe care il avem de o buna perioada de timp, ceea ce ajuta si economia nationala, si pe deponentii la banci. Este o stare de stabilitate care este favorabila. Actualul nivel al dobanzilor este unul dintre factorii care a contribuit la mentinerea stabilitatii cursului", a mentionat Eugen Radulescu.Reprezentanti ai sistemului bancar din Romania discuta, miercuri, despre evolutia si situatia economica in cadrul evenimentului ZF Summit Bankers 20.