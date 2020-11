Evolutia vaccinului contra COVID-19 a imbunatatit perspectivele economiei SUA

Companiile farmaceutice Pfizer si BioNTech au anuntat luni ca vaccinul pentru Covid-19 are o eficacitate de peste 90% in prevenirea bolii infectioase. Anuntul a alimentat optimismul potrivit caruia pandemia s-ar putea incheia mai degrabamai devreme decat mai tarziu, determinand cresterea pietelor bursiere la nivel global.UBS estimase initial ca numarul infectiilor cu coronavirus din SUA se va apropia de zero pana la sfarsitul anului 2021, dar stirile despre vaccinuri au facut ca banca sa reduca prognoza cu sase luni."Am putea obtine o situatie in care cazurile de Covid-19 din Statele Unite vor scadea foarte aproape de zero in trimestrul al doilea al anului viitor. Aceasta diferenta de sase luni conteaza foarte mult, inseamna o crestere suplimentara de 1-1,25 puncte procentuale a PIB -ului anul viitor ", a declarat Seth Carpenter, economist sef in SUA la UBS, pentru CNBC.El a adaugat ca stirile despre vaccin "sunt foarte incurajatoare" deoarece rata eficacitatii este mult mai mare decat anticipau analistii.Statele Unite au inregistrat mai mult de 10 milioane de cazuri Covid-19 de la debutul pandemiei. In aceasta saptamana, tara a inregistrat maxime record in ceea ce priveste spitalizarile cu coronavirus si infectiile zilnice, cu 153.496 de cazuri consemnate joi, potrivit Universitatii Johns Hopkins.Acest lucru se intampla pe masura ce se inmultesc speculatiile daca economia SUA va fi oprita din nou. Un consilier al presedintelui ales, Joe Biden , a declarat ca inchiderea activitatilor economice timp de patru pana la sase saptamani ar putea contribui la reducerea numarului de infectii si la consolidarea economiei pana la aprobarea si distribuirea unui vaccin.Pe fondul cazurilor in crestere in Chicago, primarul Lori Lightfoot le-a cerut joi locuitorilor sa isi anuleze planurile de Ziua Recunostintei si sa ramana in case.Comentariile lui Carpenter difera de precautia unor experti precum consilierul de la Casa Alba pentru coronavirus, Anthony Fauci. El a avertizat joi ca un vaccin ar putea sa nu fie suficient pentru a ajuta la eradicarea bolii."Ma indoiesc ca vom eradica acest lucru. Cred ca trebuie sa ne asteptam ca va fi ceva cronic. Poate fi ceva care devine endemic, la care trebuie doar sa fim atenti ", a spus el.Performanta economiei SUA in 2021 va depinde, de asemenea, de amploarea programului de stimulante fiscale. Discutiile dintre democrati si republicani nu au dus la un acord si exista mai multe incertitudini in urma alegerilor prezidentiale.Potrivit analistului UBS, pietele se asteapta la un program de stimulente in valoare de 1.000 de miliarde de dolari.Citeste si: Ministrul francez al Economiei da liber la cumparaturile de Craciun daca populatia respecta regulile