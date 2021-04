Se fac exproprieri suplimentare pentru Centura Bucuresti si Drumul Expres Braila - Galati

Astfel ca, potrivit poriectului publicat pe site-ul institutiei, Ministerul Transporturilor propune, pentru realizarea lotului 2 din A0 Sud, exproprierea a inca doua imobile in suprafata totala de 130 mp. Valoarea despagubirilor este de 1.500 lei.Deja s-a emis autorizatie de construire pentru acest lot din A0 Sud, iar cosntructorul turc Alsim Alarko a demarat lucrarile in cauza, potrivit Economica.net Pe de alta parte, pentru Drumul Expres Braila - Galati au fost aprobate exproprieri inca de anul trecut.Dar aici, pentru realizarea obiectivului se mai doreste exproprierea a inca doua imobile nou identificate, in suprafata totala de 587 mp.Acestea se afla pe raza localitatii Vadeni din judetul Braila. Valoarea despagubirilor se ridica la 64.000 de lei.De contructia drumul expres Braila - Galati se ocupa constructorul Dorinel Umbrarescu, el fiind desemnat pe proiect de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).