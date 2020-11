Restaurantele, barurile si cafenele, redeschise la Bacau prin decizie judecatoreasca. "Este o hotarare istorica in conditiile actuale"

Cei din Bucuresti au contestat si ei aceasta decizie

O scrisoare pe zi catre autoritati

Incidentele celor putini au decis soarta unei industrii

Art. 2, alin. 7 din hotararea CJSU Bacau spune ca "activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor, este permisa fara a depasi 50% din capacitatea maxima a spatiului si in intervalul orar 6,00-23,00, in localitatile unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mica sau egala de 1,5/1.000 de locuitori, fara a depasi 30% din capacitatea maxima a spatiului si in intervalul orar 6,00-23,00, daca incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor localitate este mai mare de 1,5 si mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori, si este interzisa la depasirea incidentei de 3/1.000 de locuitori"."Tribunalul Bacau a pronuntat marti, 3 noiembrie, o hotarare despre care s-ar putea spune ca este "istorica" in conditiile actuale. La sesizarea unor operatori economici care activeaza in domeniul HoReCa instanta a dispus anularea acelei parti din hotararea CJSU Bacau prin care se interzicea functionarea restaurantelor in interiorul cladirilor", a scris pe Facebook Sorin Stoleru, unul dintre cei implicati in demers."Avem si noi in astfel de proces pe Capitala, iar daca acesta va avea castig de cauza asa cum s-a intamplat la Bacau, vom crea un precedent la nivel national si vom impulsiona si alti jucatori sa conteste masurile impuse de stat. Atunci cand se iau niste decizii de a inchide o industrie fara a veni cu informatii si argumentatii extrem de bine documentate este normal sa se creeze o perceptie gresita", a declarat, pentru Ziare.com, Anita Panait, director executiv a Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA).Aceasta considera ca statul a indus frica clientilor obisnuiti prin faptul ca ar fi aruncat vina in mod nemeritat asupra industriei HoReCa pentru raspandirea noului coronavirus."Dumnezeu a tinut cu noi si avem aceasta vreme frumoasa si inca se mai poate sta la terase. Sa zicem ca am gasi solutii si pentru restul, am crea igluuri asa cum sunt in alte parti, dar cand autoritatile dau vina pe noi ca aici se produce mare raspandire, e clar ca putinii clienti pe care-i mai avem nu mai au curaj sa ne viziteze. Asadar, pe langa ca ne confruntam cu decizii care ne-au limitat activitatea foarte mult, mai pierdem si clienti din cauza fricii induse", a mai spus Panait.La capitolul dialog, acesta a fost foarte bun, spun operatorii din HoReCa."Acest an ne-a ingenuncheat. Efectele pandemiei si masurile Guvernului le-am resimtit extrem de puternic. Noi suntem de acord sa existe dialog si sa se aplice niste masuri de prevenire, dar macar sa functionam. Suntem de acord si cu numarul limitat de persoane in local si cu distanta care trebuie sa se pastreze, masca, in momentul in care te ridici. Toate acestea sunt solutii care pot ajuta, dar sa nu opreasca industria", este de parere directorul executiv al HORA.Doar aceasta organizatie a trimis, pana acum, in jur de 150 de scrisori autoritatilor in care le solicita argumente sau, cumva, niste dovezi din care sa reiasa corelarea dintre numarul mare de infectii si deschiderea restaurantelor."In alte state europene inca mai functioneaza toate localurile pentru ca au gasit solutii care sa le permita acest lucru, de curand cateva tari au decis inchiderea lor, dar atat. Plus ca au venit cu masuri de sprijin mult mai eficiente decat la noi si mult mai rapide", mai spune Panait.Toate incidentele cu petreceri din baruri, aglomerarile de pe litoral, au constituit pentru autoritati o portita de care sa se foloseasca in decizia de a inchide industria."Dar daca ne uitam la majoritatea agentilor economici, tot ce au vrut a fost sa treaca peste acest an, nu sa faca minunni, sa faca profit, ci doar sa supravietuiasca. Nu ne mai gandim la profituri. Dar daca nu exista diagol din ambele sensuri pentru a gasi solutii, deja este dificil pentru ca vorbim de 40% dintre operatori de a fi in pericol sa nu mai deschida vreodata, vorbind diplomatic, adica de a intra in faliment, ceea ce este inspaimantator de mult", afirma reprezentanta HORA.Panait spune ca nu se asteapta ca dupa alegeri sa se deschida localurile."Nu avem cum sa nu ne punem problema in conditiile in care industria noastra este inchisa, iar cazurile cresc in continuare, chiar am fost noi de vina?", a conchis Anita Panait.