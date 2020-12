Studiu: Investitiile in imobiliare au crescut in pandemie cu 40%

Piata spatiilor logistice, pe crestere

Sectorul de spatii industriale si logistice a avut un nou an foarte bun, iar in sectorul birourilor se vad deja ceva semnale pozitive, in ciuda unei scaderi care se anunta a fi in zona a 40% in activitatea de inchiriere. In perspectiva, 2021 se preconizeaza a fi un an al revenirii, dar cu semne de intrebare legate de viteza si modul in care se va intampla."Anul care tocmai se incheie nu a fost deloc atat de rau pe cat parea in primavara, desi evolutia e dificil de comparat in raport cu previziunile de la inceputul anului. Pentru zona de investitii a fost chiar un an foarte bun, in linie cu asteptarile initiale. Si, desi piata are o anumita inertie - astfel ca probabil 2021 ar putea fi ceva mai slab din punct de vedere al investitiilor - 2020 a confirmat ca Romania are potentialul sa fie un jucator cu o greutate mult mai mare la nivel regional", spune Laurentiu Lazar, managing partner la Colliers International.Piata investitiilor imobiliare va incheia anul cu un volum in zona a 900 de milioane de euro (in crestere cu aproximativ 40% fata de 2019), ceea ce reprezinta echivalentul a aproximativ 9% din volumul estimat pentru cele mai mari 6 tari din Estul Europei, aproape dublu fata de ponderea de 4,7% din 2019.In acelasi timp, piata de spatii industriale si logistice va incheia un nou an foarte puternic, dupa ce tranzactiile de inchirieri la 9 luni au depasit cu aproape o treime volumul din aceeasi perioada a anului trecut, apropiindu-se de 400.000 de metri patrati.Stocul este subdimensionat fata de nevoile reale ale economiei romanesti, ceea ce sugereaza ca mai exista mult loc de crestere in anii urmatori pe acest plan. Cresterea puternica a consumului in intreaga tara, in paralel cu o dinamica si mai mare a comertului online, vor fi ancore puternice din acest punct de vedere, potrivit specialistilor Colliers.Sectorul birourilor s-a aflat in categoria celor mai puternic afectate de pandemie, in contextul in care cei mai multi angajati au lucrat de acasa o lunga perioada de timp. De asemenea, si retailul offline a avut de suferit, dupa ce multe spatii comerciale au fost inchise temporar in perioada starii de urgenta. Urmeaza asadar o integrare mai puternica a comertului online cu canalele mai traditionale, ceea ce va schimba piata de retail in timp."Sectoarele de birouri si de comert cu amanuntul au fost afectate de evolutia pandemiei de Covid-19, dar chiar si aici se vad unele semnale pozitive. In absenta unor socuri majore pe piata muncii, consumul deja a revenit la valori de dinaintea debutului pandemiei, in timp ce, pentru sectorul de birouri, ultimele luni au intarit convingerea ca, in majoritatea cazurilor, nu se poate lucra de acasa in mod constant si pe termen foarte lung. Vaccinul ne ofera speranta ca, in aceste doua sectoare, lucrurile vor reveni intr-o masura destul de mare la normal", a subliniat Laurentiu Lazar.In zona birourilor si a spatiilor comerciale, rata de neocupare va creste, continuand tendinta din 2020 cand piata a raportat si o scadere a cererii de spatii noi, de 40% in segmentul birourilor, mai ales ca in 2021 vor fi livrati aproape 300.000 de metri patrati in cladiri aflate in constructie, dublu fata de 2020.Mai mult, este posibil ca si o mare parte din firme sa isi reduca suprafetele ocupate pentru a acomoda lucrul de la distanta la nivel permanent. Cu toate acestea, si in aceste sectoare, stocul din Romania este mult subdimensionat, astfel ca ratele de neocupare in crestere pot fi absorbite cu succes de catre piata in timp."Anul 2021 se anunta a avea multe provocari, dar am avut pana acum destule semne care sa ne arate ca nu se repeta deloc scenariul din 2009-2010. Printre aceste semne se numara revenirea mult mai rapida a multiplilor indicatori macroeconomici, precum si increderea mare a investitorilor straini si a bancilor in economia locala", a mai spus Laurentiu Lazar.