Profitul net al Conpet a scazut cu peste 41% in primul trimestru, la 9,55 milioane lei

De asemenea, cifra de afaceri a scazut cu 3,7%, la 101,75 milioane lei, de la 105,71 milioane lei in primele trei luni din 2020."Cantitatea totala transportata in perioada ianuarie -martie 2021 a fost mai mica cu aproximativ 199.000 tone fata de aceeasi perioada a anului 2020, din care: 130.000 tone pe subsistemul de transport import (trimestrul I 2021: 834.000 tone; trimestrul I 2020: 964.000 tone) si 69.000 tone pe subsistemul tara (trimestrul I 2021: 805.000 tone; trimestrul I 2020: 874.000 tone). In primele 3 luni ale anului 2021 s-a transportat pe calea ferata 35% (282.000 de tone titei) din cantitatea totala de produse (titei, condensat, gazolina) provenite din productia interna care au fost livrate catre rafinarii", arata raportul companiei.In perioada de trei luni incheiata la 31 martie 2021, Conpet a realizat investitii in valoare de 11,89 milioane lei. Programul de investitii pentru anul 2021 cuprinde, in principal, lucrari de reabilitare a conductelor magistrale de transport si lucrari de modernizare a instalatiilor si echipamentelor aferente Sistemului National de Transport al petrolului. Proiectele de investitii vizeaza atat cresterea eficientei activitatii de transport, cat si operarea in siguranta a Sistemului National de Transport.Conpet detine o pozitie de monopol pe piata transporturilor de titei prin conducte, neavand astfel concurenti in domeniul sau de activitate. OMV Petrom este clientul care detine cea mai mare pondere in veniturile din transport ale societatii (81,2%).Sistemul de transport prin conducte are o lungime de aproximativ 3.800 km, din care, in prezent, se utilizeaza pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului 3.161 km de conducte.Compania are circa 1.600 de salariati si o capitalizare de 813,8 milioane lei.