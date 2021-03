Romania vrea sa atraga bani europeni prin proiecte pe care autoritatile nu si le asuma. Situatia traseelor de bicicleta

Se lauda cu proiecte care nu-s ale lor

Astfel ca, autoritatile romane vor merge cu jalba in protap la UE pentru a cere 41 de miliarde de euro, cu 11 miliarde peste cele aprobate de UE, prin Mecanismul European de Rezilienta.Dar trecand peste planul "maret" pus la cale de Guvern, in PNRR, autoritatile spera sa ia ochii si finantarea europenilor cu proiecte care nu le apartin. Asa se face ca, pe partea de eco-turism, acestea recunosc ca autoritatile locale nu se implica in proiecte si ca ceea ce s-a facut pana acum a fost facut de asociatii sau alte entitati."Romania are un potential mare pentru turismul activ si pentru ecoturism dar nu dispune de un cadru legal pentru administrarea si dezvoltarea infrastructurii verzi (de drumetie, velo, turism ecvestru sau nautic nemotorizat). Nu exista o responsabilitate clar asumata pe acest domeniu la nivelul autoritatilor publice, existand blocaje in dezvoltarea si implementarea proiectelor importante", se arata in PNRR.Reteaua de trasee de bicicleta la nivel national este sub-dezvoltata, desi contribuiela tranzitia verde, la reducerea poluarii si la dezvoltarea economica a comunitatilorsi a turismului, mai spun autoritatile romane.Prin Romania se propune sa treaca doua tronsoane din traseele EuroVelo stabilitela nivel european, respectiv din Magistrala EuroVelo 6 ("Atlantic-Marea Neagra") sidin Magistrala EuroVelo 13 ("Traseul cicloturistic al Fostei Cortine de Fier"), careleaga Marea Barents de Marea Neagra.Cu toate acestea, inca nu a fost realizat niciun kilometru de traseu."Obiectivul major al acestei componente este construirea, operationalizarea si promovarea unor trasee velo medii sau lungi, inclusiv a traseelor EuroVelo, in vederea crearii unei retele nationale care sa incurajeze cicloturismul si deplasarile zilnice ale populatiei. Promovarea unui cadru legislativ si institutional privind dezvoltarea de trasee cicloturistice, pedestre, nautice fara motor si ecvestre. Construirea a pana la 3.000 km de piste de ciclo-turism in Romania, finalizarea Eurovelo 6 si a altor trasee similar", se mai noteaza in PNRR.De asemenea, Guvernul merge pe sustinerea rutei Via Transilvanica si a altor proiecte mature initiate de societatea civila si de administratiile publice locale pentru trasee pedestre, velo, nautice fara motor si ecvestre.Iar pentru toate aceste proiecte, coalitia de guvernare va aloca 120 de milioane de euro, cel putin pe hartie.