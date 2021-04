Romania si Ungaria au semnat trei acorduri economice

"Astazi sunt la Budapesta, unde am semnat impreuna cu Peter Szijjarto, omolgul meu ungar, trei acorduri intre Romania si Ungaria. Primul este un protocol pentru operationalizarea Comisiei mixte, o structura prin care sa imbunatatim cooperarea economica intre Romania si Ungaria. Al doilea este acordul de infiintare a Camerei de comert bilaterale Romania-Ungaria, o structura prin care mediul de afaceri din Romania si din Ungaria sa poata sa se apropie mai mult. Al treilea este acordul prin care vom realiza conexiunea intre drumul expres Satu Mare - Oar si drumul expres Mateszalka - Csenger, care va face posibila deplasarea mai rapida intre Romania si Ungaria", a scris ministrul pe pagina sa de Facebook Ela subliniat ca isi doreste relatii cat mai deschise si generarea cat mai multor oportunitati de afaceri pentru intreprinderile din Romania si din Ungaria, reciproc avantajoase."Comertul liber este unul dintre cele mai bune lucruri care s-au intamplat umanitatii. Prin el, putem sa beneficiem cu totii de avantajele comparative ale fiecaruia. Adica sa ne sporim cu totii bogatia. Sa beneficiem de piete mai mari si de oportunitati mai multe, de economii de scara, si, mai ales, de specializarea muncii, care sporeste productivitatea tuturor. Ce efect au lucrurile astea asupra noastra? Ne permit sa avem o gama mai larga de bunuri si servicii la dispozitie, la preturi mai bune si cu inovatie mai multa. Aceste lucruri sunt dovedit posibile numai in capitalism. De multe ori luam Uniunea Europeana si liberul schimb pe care aceasta il are in interiorul uniunii ca pe un dat. Ar trebui sa-l apreciem mai mult, sa-l consolidam si chiar sa-l extindem", a punctat Claudiu Nasui.