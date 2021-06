800 de angajati ai Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti vor fi afectati de somaj tehnic

Potrivit unui comunicat al CNAB, remis miercuri AGERPRES, decizia a fost luata avand in vedere situatia financiara a companiei si rezultatele pe primele 5 luni ale anului 2021.Astfel, 800 de angajati, din totalul de 1.370 activi, vor intra pe rand in somaj tehnic, cei mai multi dintre ei pentru o perioada de patru saptamani, iar o parte timp de doua saptamani."Masura somajului tehnic va fi implementata astfel incat impactul asupra pasagerilor sa fie nesemnificativ", dau asigurari reprezentantii CNAB.In prezent, traficul aerian de pasageri, desi in crestere, se situeaza la 40% fata de nivelul din 2019.