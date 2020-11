Marcel Bolos: Transporturile si schimbarile climatice au cea mai mare alocare din Planul National de Redresare si Rezilienta

Din punct de vedere al structurii Planului National de Redresare si Rezilienta asa dupa cum rezulta si din regulamentele Comisiei Europene, el are o serie de obiective specifice, iar aceste obiective specifice sunt in numar de trei.Primul obiectiv este cel de ameliorare a starii economice a Romaniei, in perioada de criza pandemica. Apoi, al doilea obiectiv este cel de consolidare a capacitatii de rezilienta a Romaniei. Si in cele din urma, al treilea obiectiv este de asigurare a unei cresteri economice pe termen lung."Din punct de vedere al pilonilor pe care ii cuprinde Planul National de Redresare si Rezilienta acestia sunt in numar de 3. Primul este cel legat de zona de transport si schimbari climatice, al doilea pilon este, de asemenea, important, fiind legat de zona de servicii publice si dezvoltare urbana si valorificarea patrimoniului cu un buget propus de 6,5 miliarde euro.Si al treilea pilon, cel mai important pentru ceea ce inseamna dezvoltarea economica a Romaniei denumit Competitivitate economic, Digitalizate si Rezilienta economica are un buget estimat de 5,08 miliarde euro", a declarat Marcel Bolos, ministrul Fondurilor Europene.Potrivit lui, in cadrul pilonului I, Transport si schimbari climatice, de departe alocarile merg spre zona de infrastructura de transport, unde bugetul estimat este de 9,2 miliarde euro."De asemenea, un domeniu de interventie nou in cadrul pilonului I, cel al schimbarilor climatice cu infrastructura specifica si cu impact direct asupra agriculturii si a valorificarii productiei pe care il are Romania vine cu un buget de 6,5 miliarde euro", a mai spus Bolos.Transporturile si schimbarile climatice au cea mai mare alocare si dispun de cea mai bogata propunere de resurse financiare din istoria fondurilor europene.Al doilea pilon este cel legat de Servicii publice, dezvoltare durabila si valorificarea patrimoniului. Aici, de departe, este instrumentul dedicat Sanatatii si Educatiei. "Aceste doua mari servicii trebuie privite in contextul in care avem si in politica de coeziune", a completat ministrul.Cel de al treilea pilon este pilonul dedicat competitivitatii economice digitalizarii si rezilientei. "Aici, alocarea financiara este orientata pentru afaceri considerand ca mediul de afaceri este coloana vertebrala pentru dezvoltarea sanatoasa a oricarei economii nationale", a afirmat Bolos.CITESTE SI: