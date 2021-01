HORA: Patronatele din HoReCa nu isi vor obliga angajatii sa se vaccineze

Cum se va face vaccinarea in Romania

* Personalul cheie pentru functionarea institutiilor statului (Parlament, Presedintie, Guvern, ministere si institutii subordonate acestora);

* Personalul din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si a autoritatii judecatoresti;

* Personalul din sectorul economic vital:

o Procesare, distributie si comercializare a alimentelor de baza (panificatie, lactate, carne, fructe si legume);

o Uzine de apa, epurare, transport si distributie apa;

o Centrale electrice, productie, transport si distributie curent electric;

o Unitati de productie, transport si distributie gaze;

o Unitati de productie, transport si distributie combustibili lichizi si solizi;

o Unitati de productie, transport si distributie medicamente si materiale sanitare;

o Transport de persoane si marfuri;

o Noduri feroviare, aeroporturi civile si militare, porturi esentiale;

o Comunicatii (serviciul de telecomunicatii speciale, radio si televiziune nationale);

* Personalul din unitatile de invatamant si crese;

* Personalul postal si din servicii de curierat;

* Personalul cultelor religioase;

* Personalul din mass media care desfasoara activitati cu risc crescut de expunere la infectia cu SARS-CoV-2 (ex: reportaje in unitati medicale);

* Personalul din domeniul salubritatii si deseurilor.

"Vaccinul este optional. Ceea ce facem noi astazi este sa incurajam, sa explicam oamenilor ca daca dorim sa revenim la viata normala, putem grabi acest proces prin vaccin. Operatorii din industrie nu vor obliga angajatii sa se vaccineze, nu exista aceasta intentie din punctul de vedere al operatorilor din HoReCa. Cred ca mesajul trebuie sa fie foarte clar pentru toata lumea: acest vaccin este optional, nu este obligatoriu si nu poate fi subiect de discriminare. Deci nu poate participa la o conferinta de presa decat cine este vaccinat, poate servi la masa numai cine este vaccinat, sau se poate urca in autobuz numai cine este vaccinat", a afirmat Daniel Mischie.Acesta este optimist afirmand ca romanii din populatia generala vor demonstra o dorinta mare de vaccinare, dupa inceperea celei de-a treia etape a procesului de vaccinare."Sansa sa ai o problema medicala, in sensul sa te infectezi cu covid, si sa ajungi sa ai nevoie de asistenta medicala, este astazi de 100 de unitati. In momentul in care iti faci acest vaccin, sansa sa ai nevoie de asistenta medicala scade dramatic. Deci eu sunt convins ca problemele vor fi din punct de vedere al organizarii infrastructurii ca sa faca fata, pentru ca in stadiul trei, cand se va da drumul pentru intreaga populatie, cred ca mai degraba vom fi preocupati sa prindem vaccinul", a precizat Daniel Mischie.Vaccinarea impotriva COVID-19 are loc in trei etape, in fiecare etapa fiind prioritizate anumite grupuri din populatia tarii cu varsta peste 18 ani . Aceasta prioritizare este necesara deoarece cantitatea de vaccin necesara este livrata de producator etapizat, in functie de capacitatea de productie In prezent ne aflam in prima etapa, in care este vaccinat doar personalul din sectorul medical si social. In a doua parte a lunii ianuarie va incepe si a doua etapa, in care vor fi vaccinate persoanele cu varsta peste 65 de ani, persoanele cu boli cronice si personalul din domeniile cheie, esentiale. Vaccinarea populatiei generale, care nu se afla in grupele de risc, va incepe conform anunturilor autoritatilor in luna aprilie.Pentru etapa a II-a - Populatia cu grad ridicat de risc si Lucratori care desfasoara activitati in domenii-cheie, esentiale, grupurile incluse sunt:Grupurile incluse in fiecare etapa au fost stabilite prin Strategia de vaccinare impotriva COVID-19.Restul populatiei adulte va incepe vaccinarea in etapa a III-a, prevazuta sa inceapa in luna aprilie din declaratiile de pana acum ale autoritatilor. Pentru etapa a III-a nu va fi necesar certificatul digital calificat (semnatura electronica), acesta fiind solicitat doar in etapele I si II pentru validarea institutiilor publice si private care realizeaza inscrierile.Vaccinarea impotriva COVID-19 se realizeaza in prezent in Centre de Vaccinare COVID-19 in baza programarii realizate prin Platforma nationala de programare pentru vaccinarea impotriva COVID-19, realizata de Guvernul Romaniei impreuna cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, disponibila la adresa vaccinare-covid.gov.ro.