Virgil Popescu: Activistii Greenpeace cer eliminarea carbunelui din mixul energetic, dar nu propun solutii concrete

"Am fost si sunt un om al dialogului, dar nu am sa girez niciodata extremele. Am raspuns invitatiei de a avea un dialog cu cei de la Greenpeace pentru ca si pe mine, ca ministru al Energiei, dar si ca parinte, ma preocupa sa luam decizii pentru viitor, pentru un mediu curat. Cu surprindere am constatat astazi ca activisti de la Greenpeace au venit la sediul Ministerului Energiei sa ceara eliminarea carbunelui din mixul energetic, fara sa propuna solutii concrete.Mai mult chiar, ironic as putea spune, reclama urmatoarele: "Oamenii au un viitor. Carbunele nu". Dar despre oamenii de acum, minerii care isi castiga painea din asta nu aveti nimic de spus? Sau ei nu sunt tot oameni? Asa cum am tot spus, lucram sa adoptam cele mai bune solutii pentru a respecta angajamentele Romaniei in planul de decarbonare, insa ne preocupam si de latura sociala, ca sa nu lasam pe nimeni in urma", a scris ministrul pe pagina sa de Facebook Un grup de sapte activisti Greenpeace au format marti o blocada in fata Ministerului Energiei, afisand bannere cu mesajele "Oamenii au viitor, carbunele nu" si "Energie regenerabila, nu carbune"."Mesajele sunt adresate ministrului Energiei, Virgil Popescu , si decidentilor din institutie, care refuza sa accelereze tranzitia energetica verde in Romania, acordand in acelasi timp, ilegal, sume generoase din bani publici subventionarii carbunelui. Activistii intentioneaza sa ramana pe pozitii pana la incheierea programului de lucru al Ministerului, urmand ca in perioada urmatoare sa continue sa transmita aceleasi mesaje ministrului, in diverse moduri, pana cand acesta va prioritiza energiile regenerabile. Arderea carbunelui pentru producerea energiei electrice genereaza, la nivel mondial, cele mai multe emisii de gaze cu efect de sera.Acestea cauzeaza incalzirea globala si accentueaza efectele schimbarilor climatice, pe care le resimtim cu totii: seceta, furtuni, inundatii, temperaturi anormale, distrugeri ale biodiversitatii. Carbunele e si o problema pentru sanatate: aproximativ 20.000 de decese premature si 10.000 de cazuri de bronsita cronica sunt cauzate anual in Europa de aerul toxic generat de arderea carbunelui", noteaza activistii intr-un comunicat, mentionand, totodata, ca valoarea costurilor de sanatate, cauzate de arderea cu carbune, se ridica la aproximativ 60 de miliarde de euro, anual.In viziunea organizatiei non-guvernamentale, planurile de eliminare a carbunelui trebuie sa contina masuri care sa sustina sistemul energetic national si care sa asigure locuri de munca alternative decente pentru oamenii care lucreaza acum in industria mineritului.