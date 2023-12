Scăpăm de ”grupa morții” la Euro 2024? Tragerea la sorți, la ora 19.00. Cum arată scena de la Hamburg LIVETEXT

Naţionala României îşi află, sâmbătă, adversarii de la Campionatul European de anul viitor, găzduit de Germania. Tragerea la sorţi are loc la Hamburg, cu începere de la ora 19.00, şi va fi transmisă la PRO Arena.

În urma rezultatelor obţinute în preliminarii, naţionalele participante au fost împărţite în 4 urne valorice. Germania, gazdă, va ocupa prima poziţie în grupa A, în timp ce ultimele 3 echipe care vor obţine biletele pentru EURO, în urma play-off-ului din martie 2024, vor fi în urna a patra.

România este în urna a doua.

Urna 1: Germania (gazdă), Portugalia, Franţa, Spania, Belgia, Anglia

Urna 2: Ungaria, Turcia, ROMÂNIA, Danemarca, Albania, Austria

Urna 3: Olanda, Scoţia, Croaţia, Slovenia, Slovacia, Cehia

Urna 4: Italia, Serbia, Elveţia, Câştigătoare Play-off A, Câştigătoare Play-off B, Câştigătoare Play-off C

Play-off A (semifinale): Ţara Galilor – Finlanda, Polonia – Estonia

Play-off B (semifinale): Bosnia şi Herţegovina – Ucraina, Israel – Islanda

Play-off C (semifinale): Georgia – Luxemburg, Grecia – Kazahstan

Semifinalele play-off-ului se vor juca pe 21 martie 2024, iar finalele pe 26 martie 2024.

Tragerea la sorţi va începe cu prima urnă, iar fiecărei echipe extrase îi va fi alocat, tot prin tragere la sorţi, o poziţie în respectiva grupă, pentru stabilirea programului.

EURO 2024 se va juca pe 10 stadioane din Germania şi va începe la 14 iunie 2024.

DESFĂȘURAREA LIVE

*România ar putea pica într-o adevărată ”grupă a morții” în cazul în care va juca împotriva Olandei (urna 3), Italiei (urna 4) și oricărei echipe din urna 1.

The scene is set for the #EURO2024 draw! 🏆#Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/48dx3L95WQ