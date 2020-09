Belarus: Opozanta Maria Kolesnikova, rapita in ajun la Minsk, arestata la frontiera cu Ucraina, cand incerca sa paraseasca tara

"Maria Kolesnikova a incercat sa paraseasca ilegal teritoriul Republicii Belarus, dar a fost retinuta la frontiera", sustine Belta pe canalul sau de pe reteaua sociala Telegram, indicand ca alti doi opozanti belarusi, care erau impreuna cu Maria Kolesnikova - Anton Rodnenkov si Ivan Kravtov - au traversat granita belarusa cu Ucraina si se afla in prezent pe teritoriul ucrainean."Kolesnikova este in prezent retinuta", a indicat un purtator de cuvant al Serviciului de granita din Belarus, Anton Bicikovski, referitor la aceasta opozanta, ultima din trioul feminin al campaniei prezidentiale impotriva presedintelui Aleksandr Lukasenko care se mai afla pe teritoriul belarus. Celelalte doua, Svetlana Tihanovskaia si Veronika Tepkalo, au fost fortate sa plece din tara.Reprezentanti ai opozitiei din Belarus au denuntat anterior ca Maria Kolesnikova a fost rapita luni in plin centrul Minskului de catre mai multi barbati imbracati in civil cu masca pe fata, care au bagat-o intr-un microbuz si au dus-o catre o destinatie necunoscuta. Mai tarziu, opozitia a semnalat disparitia altor doi membri ai 'Consiliului de coordonare' al opozitiei belaruse.Televiziunea de stat belarusa a negat rapirea Mariei Kolesnikova, sustinand ca aceasta a fost scoasa dintr-o masina ce incerca sa treaca marti la primele ore ale diminetii granita belaruso-ucraineana.Cu putin timp inainte, un responsabil al politiei de frontiera din Belarus, citat de Reuters, sustinea ca trei politicieni de opozitie belarusi, intre care opozanta de prim-plan Maria Kolesnikova, ar fi trecut controlul la un punct de frontiera cu Ucraina.O sursa a agentiei Interfax din anturajul opozitiei de la Minsk a declarat ca, cel mai probabil, cei trei au fost retinuti luni de fortele speciale belaruse si au fost dusi la frontiera cu Ucraina direct din arestul politiei, insa doar doi dintre ei au trecut granita cu Ucraina, in timp ce Maria Kolesnikova a fost arestata la frontiera, imputandu-i-se trecerea ilegala a granitei.'Nici Anton Rodnenkov, nici Ivan Kravtov, nici Maria Kolesnikova nu intentionau sa paraseasca tara.Erau categoric impotriva. Ei toti au ajuns la frontiera cu Ucraina dupa ce au fost retinuti. Ei au fost dusi acolo direct din Centrul de arest preventiv si la fel ca in cazul Olgai Kovalkova au fost fortati sa paraseasca tara', a declarat interlocutorul Interfax.Acesta a admis totodata ca serviciile speciale ar fi putut inscena o tentativa a Mariei Kolesnikova de a trece ilegal granita. 'Cel mai probabil a avut loc o inscenare, o provocare, in cadrul careia Kolesnikova a fost arestata', a adaugat el.Potrivit Interfax, telefoanele celor trei opozanti belarusi sunt inaccesibile. La o incercare de a-l apela pe Rodnenkov, a raspuns un robot telefonic in limba ucraineana. In cazul Mariei Kolesnikova, raspunde robotul telefonic al unuia dintre operatorii rusi de telefonie mobila, conform agentiei de presa ruse citate.Comitetul de Stat pentru Frontiera din Belarus a indicat anterior ca toti cei trei opozanti au trecut granita cu Ucraina, potrivit Interfax.Responsabili ai politiei de frontiera din Ucraina au declarat ca Maria Kolesnikova nu a trecut marti granita cu Ucraina, potrivit Reuters.