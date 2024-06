Tatal lui Ali David Sonboly, tanarul germano-iranian de 18 ani care a ucis vineri seara noua persoane intr-un centru comercial din Munchen si apoi s-a sinucis, si-a recunoscut fiul intr-una dintre primele inregistrari video care au inceput sa circule pe Internet de la locul atacului si a alertat politia.

Dupa cum a informat intr-o conferinta de presa presedintele oficiului pentru anchetarea delictelor din Bavaria, Robert Heimberger, tatal s-a prezentat la un comisariat de politie pentru a-i informa pe agenti despre banuielile sale, transmite duminica EFE.

Pe de alta parte, autoritaile arata ca tanarul atacator, David Ali Sonboly, "juca cu regularitate Counter-Strike, un joc cu impuscaturi asociat adesea cu indivizi care comit atacuri in masa".

Procurorul Thomas Steinkraus-Koch a precizat ca Sonboly s-a sinucis cu pistolul propriu. Nu au fost gasite gloante apartinand politiei in corpul tanarului, a insistat oficialul.

El a mai spus ca tanarul a fost internat doua luni intr-o sectie psihiatrica cu regim inchis, in 2015 si a primit tratament pentru "fobii sociale" si anxietate. Dupa iesirea din spital, el a continuat tratamentul in regim ambulatoriu, caci devenea nervos atunci cand intra in contact cu alte persoane.

In 2012, tanarul a fost victima unui episod de hartuire la scoala, insa politia nu a vrut sa faca o legatura directa intre acest incident si atac si a precizat ca printre victimele sale nu se numara colegi de clasa.

In plus, atacatorul a planuit masacrul timp de un an.

