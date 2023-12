Germania, sufocata de canicula: Panourile solare se incalzesc prea tare, dar vacile sunt fericite

In Germania se mentin temperaturile extrem de ridicate, foarte greu de suportat.

Nu numai oamenii au de suferit in aceasta vara torida, ci si natura. Dar efectele caniculei nu sunt numai negative.

Padure in flacari

Focul a izbucnit la Potsdam in apropierea autostrazii si s-a raspandit cu mare viteza. 90 de hectare dintr-o padure de pini au fost cuprinse de flacari.

In zona s-a descoperit munitie din cel de-Al Doilea Razboi Mondial. Dupa cateva explozii, Politia a inchis suprafata respectiva, anuntand ca, intre timp, incendiul se afla sub control.

Cand apele Elbei se incalzesc

Din cauza caniculei de durata, unele hidrocentrale functioneaza doar la capacitate redusa. Aceasta pentru ca apele raurilor sunt prea calde.

Din cauza lipsei apei la temperaturi joase, pentru racire, ar putea fi afectata si centrala nucleara din Brokdorf, in landul Schleswig-Holstein.

Cu o cantitate de marfa redusa

Si nivelul apei raurilor a scazut, ceea ce ingreuneaza navigarea.

Pe Rin, la sud de Koblenz, vasele nu pot mai transporta decat 50-60 la suta din cantitatea maxima de marfa. Intre Koln si Marea Nordului situatia e ceva mai buna. Dar pe Elba, pe distanta Magdeburg - Hamburg, vasele nu mai pot circula decat fara incarcatura.

Cand panourile solare se incalzesc prea tare

Temperaturile mult prea ridicate afecteaza si randamentul panourilor solare. Acestea isi pierd din eficienta, care atinge, de regula, nivelul maxim in lunile mai si iunie.

Ads

Instalatiile solare de pe acoperisurile din Germania acopera, in orele pranzului, pana la o treime din productia de energie. La nivelul intregului an, insa, energia solara nu acopera decat 5% din intreaga productie germana.

Castiguri record pentru vanzatorii de inghetata si bere

Canicula are si consecinte pozitive pentru unele branse.

De exemplu, pentru producatorii si vanzatorii de inghetata. Anul acesta se anunta a fi un an record cu un consum mediu de peste 8 litri de inghetata. Cu gust de fructe, ciocolata sau fistic... important e sa fie rece ca gheata.

Producatorii de bere profita si ei de pe urma acestei veri extrem de calduroase, neobisnuite in Germania. Deja in mai vanzarile au crescut cu 2,5 procente. Consumul de bere cu adaos de suc, limonada etc a cunoscut o crestere de chiar 19,2 la suta.

Exista insa si o problema: clientii nu restituie de fiecare data lazile goale de bere si producatorii duc lipsa de sticle pentru umplut.

Si insectele profita

Multe insecte se dezvolta mai bine cand afara e cald si uscat. In plus, sunt afectate in mai mica masura de paraziti. Asa ca nu e de mirare daca in aceasta vara vedem mai multi fluturi, dar si viespi.

Si vacilor fermierului Evers le merge bine

Vacile fermierului Helmut Evers din Saxonia Inferioara se bucura de o buna ingrijire.

In grajd au fost instalate ventilatoare, care intra in functiune la temperaturi de peste 24 de grade.

Cand temperaturile depasesc 30 de grade, cum se intampla des in aceste zile, vacile au parte de un tratament "wellness": dusuri racoritoare.