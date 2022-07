Irlanda face referendum pentru dreptul la avort. Mii de femei merg in UK sa scape de sarcini nedorite

Irlandezii sunt invitati la vot, in mai sau iunie, anul viitor, pentru a decide in ceea ce priveste dreptul la avort. Referendumul va avea loc cu putin timp inainte de o vizita a papei in Irlanda. Suveranul pontif va ajunge in Irlanda in august 2018.

Irlandezii vor decide abolirea celui de-al optulea amendament din Constitutie, care da fetusului statutul de cetatean chiar si cand sarcina este abia la inceput, arata The Guardian.

In Irlanda, femeile condamnate pentru avort ilegal pot sta la inchisoare si 14 ani. E drept, insa, ca femeile pot calatori peste hotare pentru a intrerupe sarcina si mii de femei procedeaza astfel in fiecare an, mergand cel mai adesea in Anglia.

Conform statisticilor din Marea Britanie, intre 1980 - 2015 cel putin 165.438 de femei si fete din Irlanda au facut avorturi in Anglia. In 2016, numarul lor s-a ridicat la 3.451.

In Irlanda avortul este ilegal, cu exceptia cazului in care viata mamei este in pericol. Violul, incestul sau malformatiile fetusului nu sunt motive legale de avort.

Anul trecut, Comitetul pentru drepturile omului din cadrul ONU a transmis ca legea avortului din Irlanda este "cruda, inumana si degradanta". Un mesaj similar a transmis si in iunie, anul acesta.

Interzicerea avortului a fost inscrisa in Constitutie in 1983, dupa ce a primit 67% dintre voturi la un referendum. In 2013, Irlanda a autorizat interzicerea sarcinii in cazul unui pericol pentru viata mamei.

