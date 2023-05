Croaţia, Moldova, Elveţia, Finlanda, Republica Cehă, Israel, Portugalia, Suedia, Serbia, Norvegia s-au calificat în finala de sâmbătă a Eurovision 2023. Ediţia 67 a concursului cântecului european are loc la Liverpool. 6.000 de spectatori au asistat la prima semifinală de la M&S Bank Arena Liverpool.

Germania, Franţa, Italia, Spania, Marea Britanie şi Ucraina sunt calificate direct în finală.

"Soarele şi Luna", melodia lui Pasha Parfeni bazată pe poveşti populare moldoveneşti şi româneşti, în care soarele şi luna binecuvântează căsătoria unui cuplu, a reușit o calificare spectaculoasă în marea finală pentru Republica Moldova.

Harnessing the power of the sun and the moon, that was Moldova's Pasha Parfeni! 🌞🇲🇩🌛 #Eurovision pic.twitter.com/mDlmn8ySty