Mii de locuitori din zona orașului britanic Oxford au raportat o explozie gigantică în seara zilei de luni, 2 octombrie.

Un martor a declarat pentru Oxford Mail că a văzut „cerul pulsând ciudat pe ferestrele noastre, la nord-vest de Oxford”.

„Bănuiesc că este un incendiu provocat de furtuna puternică cu fulgere care a trecut pe acolo”, a adăugat martorul.

BREAKING: Massive explosion near Oxford, England pic.twitter.com/MW6cPMhdRm — Visegrád 24 (@visegrad24) October 2, 2023

O persoană a scris pe rețelele de socializare: „Vede cineva din Oxford acea minge de foc?”, adăugând că a avut loc o „explozie puternică”.

O altă persoană a adăugat: „Atât de ciudat, cerul pulsa”.

O avertizare galbenă de vreme pentru furtuni și ploi abundente a fost emisă de Oficiul Meteorologic din Oxfordshire în seara zilei de 2 octombrie.

„Am avut cea mai incredibilă furtună cu tunete și fulgere pe care am văzut-o vreodată... a apărut de nicăieri și zgomotul a fost foarte puternic”, a mai declarat o persoană pe rețelele sociale, citată de Sky News.

„Un fulger a lovit chiar în fața casei mele și a fost asurzitor. A fost terifiant. Îngrozitor”.

„Electricitatea tocmai a revenit, dar am rămas fără curent toată seara, până acum”, sunt declarațiile altor oameni afectați.

„Cu siguranță un fel de explozie – sună ca și cum ar fi în apropiere de Yarnton? Trebuie să fi fost uriaș, sunt în Marston și am crezut că a fost o mașină care se prăbușește în afara apartamentului meu”.

"Tocmai am văzut ceva aici, în Kidlington, care arăta ca o explozie în depărtare. Am auzit un bubuit ca un tunet și am văzut flăcări în depărtare. Orizontul a devenit portocaliu pentru o perioadă".

În martie, a fost raportat un boom sonic în centrul Angliei - inclusiv la Oxford.

A fost tratat inițial ca un mister înainte ca poliția din Essex să explice că a fost cauzat de două avioane RAF care escortau un avion.

BREAKING: Residents have reported power outages in multiple towns of England after massive explosion near Oxfordpic.twitter.com/ob4iCA6Tj4 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 2, 2023