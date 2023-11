O mașină a explodat la frontiera dintre SUA şi Canada. Se ia în calcul o „tentativă de atac terorist”

Două persoane au murit în explozia de la frontiera dintre Statele unite şi Canada.

Multiple surse din cadrul forțelor de ordine declară că două persoane au murit în vehiculul care a explodat la punctul de trecerea frontierei dintre statul american New York şi Ontario.

Pare să fie vorba despre un act deliberat, însă autoritățile nu au confirmat niciun mobil şi nicio identitate.

Anchetatorii au găsit un obiect asemănător cu o valiză sau servietă la fața locului, au declarat surse citate de ABC News. Ei tratează obiectul ca pe un posibil dispozitiv exploziv, potrivit digi24.ro.

Surse citate de Fox News spun că a fost vorba despre o „tentativă de atac terorist” și că în mașină era o cantitate mare de explozibili. Doi bărbați aflați în mașină au murit, iar un polițist de frontieră a fost rănit, mai spun sursele.

🚨#BREAKING: A vehicle entering a toll booth at Rainbow Bridge has caused a large explosion to go off, prompting evacuations.⁰⁰📌#NiagaraFalls | #Canada

