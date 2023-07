Un român s-a trezit cu o factură de regularizare pe 3 ani la energia electrică. Suma uriașă pe care o are de plătit

Bărbatul are de plătit o factură de 8.000 de lei FOTO Hepta

Unii români primesc în continuare facturi neobișnuit de mari de plată la energie electrică, iar de multe ori este vorba de regularizare.

Un bărbat a relatat într-o postare pe Facebook că a primit de la Enel o factură de regularizare pe 3 ani, deși din iunie 2022 este client al Hidroelectrica.

"Fost client Enel, actual client Hidroelectrica din iunie 2022. Long story short, Enel mi-a trimis o factură de aproape 8000 de lei, cu titlul de regularizare 24.12.2018-27.06.2022, cu explicația,

"În urma verificărilor efectuate, dorim să vă informăm faptul că o echipă a operatorului de distribuție zonal a efectuat o citire de verificare a aparatului de măsură ce deservește locul de consum mai sus menționat. Dorim să vă aducem la cunoștință faptul că, în data de 27.06.22 contorul seria 0010007123xxxxx afișa indexul 35978.

În aceste condiții am emis factura 110010xxxxx în valoare de 7.981,62 lei, factură ce a fost transmisă către dumneavoastră în dată de 22.05.2023.

De asemenea va informăm că pe pagina 4 a facturii regăsiți perioadele facturate, prețul aplicat pentru fiecare perioadă separat, cât și plafonările conform ordonanțelor în vigoare.

În urma unor discuții greoaie și foarte încurcate cu Enel, ce s-au întins pe aproape o lună și jumătate, nu mi-a mai rămas decât o plângere la ANRE sau achitarea facturii.

Ce părere aveți? E normal să mi se emită o factură de regularizare pe 3 ani și jumătate în condițiile în care la momentul la care am trecut la Hidroelectrica, aveam la Enel facturile plătite la zi, ba mai mult, Enel practica o regularizare la fiecare început de an...", a scris acesta pe grupul Client Hidroelectrica.

"Dacă au găsit kw nefacturați, da e normal să-ți emită factură"

Mai mulți membri ai grupului au încercat să găsească explicații pentru această situație, în comentarii.

"Dacă au găsit kw nefacturați, da e normal să-ți emită factură, în schimb dacă tu ai plătit acei kw fie la Enel fie la Hidroelectrica și vei face dovadă cu facturile respective ți se va anula."

"Au ales să facă recalcularea pe 3 ani, pentru că ăsta e termenul general de prescripție, în civil. Dacă era de 10 ani, pe 10 ani o făceau."

"Legea îi obligă pe cei din energie, că la o perioadă de 6 luni (până acum un an ), și mai nou, o dată la 3 luni, să citească și ei indexul, pe lângă indexul trimis de noi. Cel puțin așa știu eu..."

"Verificați indexul contorului de pe ultima factură plătită la Enel și de pe prima factură plătită la Hidroelectrica să vedeți dacă corespund."

"Când a fost schimbat furnizorul, a fost transmis de către distribuitor, către noul furnizor indexul contorului din contract. Daca nu ați reușit pe cale amiabilă și ați trecut prin toate etapele, cum spuneți, mergeți la un avocat și acționați în instanța. Acțiunea în instanța va suspendă achitarea facturii până la soluționare."

"După ce legi funcționează?"

"Trecând peste faptul că o factură de regularizare emisă pentru o perioadă de 3 ani și jumătate denotă faptul că distribuitorul nu s-a asumat de obligația legală de a citi periodic contorul, este o diferență între a fi cu plata facturilor la zi și a fi cu plata consumului la zi (diferența fiind dată de facturarea în baza unor consumuri estimate, mult mai mici decât cele reale).

Nu ați precizat nimic cu privire la corectitudinea indexului comunicat în răspunsul Enel, că fiind indexul citit la schimbarea furnizorului, rezultând mai degrabă că este unul corect."

"Când ați făcut contract cu HE ați notat seria și consumul.

Așadar, dumneavoastră plătiți la Enel până la valoarea pe care ați dat-o la semnarea contractului cu HE. După dată încheierii contractului cu HE, plătiți factură la HE.

Zic să faceți niște "cercetări" pe contractul pe care l-ați făcut cu HE și căutați ultima factură de la Enel. Vedeți acolo diferența de consum.

Pe scurt, trebuie confruntate 2 valori: ultima factură de la Enel cu prima de la HE

Dacă se găsesc kW neplătiți, ar fi în perioada ultima luna în care ați avut contract cu Enel, de aici ar veni o eventuală regularizare, dar nu cred că ajungeți la 7900 lei."

"Ce regulatizare făcută pe 3 ani? După ce legi funcționează? Ce-a făcut distribuitorul la închiderea de contract? Trebuia să transmită indexul de preluare noului furnizor și Dvs pentru încheierea contractului nou.Dacă nu ați plătit restanțele, timp de 3 ani, vă tăiau demult curentul. Comparați indexul de preluare transmis cu cel de la ultima factură emisă de Enel. Nu pot veni cu diferență de preț, nu plătiți diferențe de preț, după 3 ani...ci doar dacă aveți kw! "

