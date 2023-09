"Pentru cei care cred că umblă câinii cu roxadustat în coadă..." Nutriționistul de la Farul distruge teoria Simonei

Apărarea Simonei Halep devine tot mai șubredă pe măsură ce apar detalii din cazul de dopaj. Un specialist în nutriție spune că e inutil să dai vina pe suplimente.

Cantitatea de roxadustat găsită în corpul Simonei Halep a fost pusă de jucătoarea noastră pe seama contaminării din cauza unui supliment.

Însă această teorie nu ține. Cristian Mărgărit, nutriționist la Farul și care a studiat ani la rând piața suplimentelor, a demontat rapid această idee. "Contaminările sunt posibile, desigur. Doar ca să ajungă fix roxadustat in suplimentul ala e ca și cum mi-ai spune că ai găsit o vâslă de la Arca lui Noe la tine in portbagaj", crede el.

Postarea lui Cristian Mărgarit

"Pentru cei care cred că umblă câinii cu roxadustat în coadă prin fabricile de suplimente. Și pentru părerologii care habar nu au despre ce vorbesc dar au opinii și dau verdicte.

Lucrez în domeniu de peste 20 de ani, iar în ultimii 10 cu sportivi de performanță, inclusiv la nivel internațional. Am vizitat fabrici de suplimente, am fost la târguri și conferințe de suplimente și farmaceutice în acești ani. Am stat de vorbă cu specialiști.

Am folosit cu sportivii consiliați diverse suplimente, pentru că sportivii da, folosesc suplimente. Ba chiar am câștigat competiții împotriva unora care au fost depistați ulterior dopați. Totul pe curat. Totul cu grijă maximă la calitatea produselor, cu lista WADA în permanență pe birou și în telefon.

Iar regulamentele sunt clare: sportivul este responsabil pentru ce se găsește în corpul său și punct. Poate nu e corect, poate unii pică nevinovați, poate alții concurează dopați, cu dispensă de la medic. Dar asta e realitatea. Că nu concurează pe nasturi, vorbim de miliarde în aceest sport-biz. Organizatori, sponsori, orgolii politice, industria farmaceutică, servicii secrete și Măria Sa, Publicul consumator de spectacol. E un joc dur. Și totul e permis, ca în dragoste sau în război. O luptă permanentă între cei care vor premiul și cei care încearcă să îi prindă cu ocaua mică. Vedeți interviurile lui Conte și Arnold despre The Clear.

Da, eu le dau sportivilor toate informațiile, inclusiv studii științifice care justifică folosirea acelor suplimente. Care sunt incluse în programe personalizate, nu date doar pentru că e la modă sau că am auzit la cineva. Și sunt foarte precaut, nu ne asumăm riscuri nici măcar cu dozele, nu mai vorbim de substanțe și produse în sine.

Da, în domeniu se discută multe lucruri în privat, care nu pot fi discutate public. De multe ori știm ce fac alții, că nici noi nu suntem proști. De multe ori anunțurile despre sportivii prinși sunt incomplete, ascunzând chiar numele substanțelor sau metodele, pentru a nu da idei și altora. Da, presupunem că mulți iau ceva, mai ales când vedem transformări ireale sau performanțe care ies din normal. Câteodată nu știm ce, câteodată intuim sau deducem. De multe ori ni se confirmă după ani și ani. Totuși, este o minciună sfruntată că toți se dopează.

Echipele serioase au câteva măsuri de protecție anti-doping: verificarea etichetelor, a firmelor producătoare, alegerea de suplimente certificate, testarea independentă și chiar folosirea unui membru al echipei drept cobai. Adică cineva din staff ia toate suplimentele înaintea sportivului sau sportivilor și sunt considerate bune doar dacă trece întâi el un test antidoping.

Și oricând am fost întrebat de un sportiv ce să bage, i-am zis că nu merită să își riște cariera și prestigiul, mai ales că poate și natural.

Da, există cazuri de contaminări reale, dar sunt foarte rare și, în general, cunoscute (adică este practica firmei respective să pună substanțele acolo, cei mai mulți consumatori știu asta și din acest motiv le și iau). Sunt substanțe farmaceutice (prohormoni, steroizi, amfetamine, vasodilatatoare etc.) ascunse în suplimente naturiste, un exemplu comun sunt cele pentru potență, care conțin echivalenții farmaceutici ai Viagra, Cialis etc. Sau sibutramina în pastila de slăbit. Evident, o practică ilegală. Dar unele substanțe interzise în sportul de performanță pot fi luate de către oamenii obișnuiți, nu reprezintă vreo problemă.

Contaminarea accidentală este foarte rară, mai ales la suplimentele de calitate. După cum se vede și în poză, aici avem de la o firmă care respectă standardele GMP și, în plus, a inclus suplimentul într-un program de testare la o firmă specializată (Informed Sports). Pe liniile de producție ale suplimentelor nu prea se fac și medicamente care să îmbunătățească performanțele sportive. Acele medicamente (substanțe) sunt produse în industria farmaceutică, în alte fabrici, în alte locuri, cu standarde de calitate și mai stricte.

Normal că orice sportiv prins încearcă să se salveze prin orice metode, de la sărutul cu o stripteuză la carnea contaminată. Ba chiar în anumite țări puternice vine inclusiv firma producătoare și își ia fapta asupra ei. Că doar nu o doare gura să spună că a greșit, mai ales când dopingul e politică de stat. Normal că unor sportivi nu li se spune ce li s-a dat, tocmai pentru a avea pretextul că nu a știut numele substanței, în caz că s-a calculat greșit timpul de eliminare din corp. Sau era un medicament contrafăcut (cum pățeau cicliștii cu EPO cu eliberare lentă, în loc de EPO rapidă).

Totuși, a arunca vina pe suplimente, deși la îndemână, este incorect față de toate firmele cinstite și față de ceilalți sportivi care le folosesc. Din acest motiv am scris, deși îmi propusesem să stau departe de povestea asta urâtă.

Normal că oricând apare un caz de dopaj mă interesez în amănunt despre ce a fost vorba. Normal că studiez și istoria dopingului și cazurile din trecut (metode, substanțe). Normal că discut și cu cei care o fac. Normal că încerc să adun cât mai multe informații de la toți sportivii, antrenorii, medicii și preparatorii fizici cu care am ocazia să stau de vorbă. Normal că aceste discuții sunt cu totul altele decât cele pentru profani.

Deci puteți lua liniștiți suplimente, nici colagenul, nici MCT Oil nu au doping în ele".