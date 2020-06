Antrenorul FCSB, despre demisia lui Duckadam: "Din pacate, nu nu era decat la televizor si nu era alaturi de noi"

Ziare.

"Din pacate, astazi nu am reusit sa marcam, a fost singurul lucru care ne-a lipsit. Am facut un joc foarte bun si sunt multumit de atitudinea jucatorilor si de daruirea de care au dat dovada in timpul jocului. Din pacate nu am reusit sa marcam, desi ne-am creat foarte multe ocazii. Am reusit sa-i dominam, aici, la Cluj, ceea ce este un lucru foarte bun din punctul meu de vedere, care da moral echipei. Din pacate acel autogol a facut diferenta, ei fiind o echipa mult mai experimentata si mai pragmatica. Cat matematic mai avem sanse, ne jucam sansa pana la sfarsit, indiferent de ce se va intampla in continuare. Important este sa facem jocuri bune si sa reusim sa le castigam. Am un lot restrans numeric. Nu am ce sa-mi reprosez, decat ca nu am reusit sa marchez. Cupa Romaniei este un obiectiv important pe care mizam si vom juca sa castigam competitia. Chiar si in campionat vrem sa ramanem aproape de CFR si sa ne jucam sansa pana la capat. E clar ca lipseste atmosfera publicului, dar trebuie sa ne supunem deciziilor. Eu cred ca se va incheia cu bine acest sezon, nu cred ca vor mai fi meciuri amanate", a declarat Vintila, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.Despre demisia lui Helmut Duckadam din functia de presedinte de imagine al FCSB, Vintila a spus: "Dansul stie mai bine care sunt motivele care l-au facut sa recurga la aceasta decizie. Mie imi pare rau. Eu l-am cunoscut in deplasarea de la Guimaraes si mi-as fi dorit sa-l mai vad aproape de echipa, dar din pacate nu a mai trecut pe la teren. Imi pare rau, dar este decizia dansului. Daca venea pe la teren eu nu aveam cum sa nu-l impic. Are experienta, oricand un sfat de la dansul este binevenit. Din pacate, nu nu era decat la televizor si nu era alaturi de noi."CFR Cluj a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (1-0), formatia FCSB, in etapa a III-a a play-off-ului Ligii I, prima dupa intreruperea cauzata de pandemia de coronavirus.A marcat Ov. Popescu '24 (a).Clasamentul play-off-ului este urmatorul: CFR Cluj - 33 de puncte, FCSB - 26 de puncte, CSU Craiova - 26 de puncte, Astra Giurgiu - 24 de puncte, FC Botosani - 24 de puncte si Gaz Metan Medias - 23 de puncte. Doar CFR si FCSB au jucat in aceasta etapa.