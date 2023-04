FED primește o veste bună – TradeVille

Rata Șomajului In Scădere

In luna februarie 2023, rata șomajului ajustata sezonier a fost de 5.5%, in scădere cu 0.1% fata de valoarea înregistrata in luna precedenta. Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata șomajului a înregistrat valoarea de 4.4%. De asemenea, șomajul se menține la un nivel ridicat in rândul tinerilor (15-24 ani) - la 22.2%. (Sursa: INS)

Zona Rurala, Preferata Pentru Construcții

Conform datelor INS, numărul autorizațiilor de construire eliberate in februarie 2023 pentru clădiri rezidențiale a înregistrat o creștere de 23.7% vs ianuarie 2023, dar sub nivelul din aceeași luna a anului trecut, când au crescut cu 27.4%. Din totalul autorizațiilor pentru clădiri rezidențiale, 69% sunt pentru zona rurala. De asemenea, numărul autorizațiilor pentru construire de clădiri nerezidențiale a crescut cu 23.5% in februarie 2023 vs ianuarie 2023, in timp ce de la an la an se înregistrează o scădere de 7.6%. (Sursa: INS)

FED Primește O Veste Buna

Indicele preturilor PCE care măsoară inflația si reflecta schimbările in comportamentul consumatorilor, folosit adesea de FED pentru deciziile monetare, a crescut in luna februarie 2023 cu 0.3%, fata de luna precedenta. Dinamica a fost mai lenta fata de luna ianuarie, atunci când s-a înregistrat o creștere de 0.6% si totodată sub consensul analiștilor. Fata de aceeași luna a anului precedent, PCE pentru luna februarie a crescut cu 5%, fiind împăcat de prețul alimentelor (+9.7% vs februarie 2022) si de prețul energiei (+5.1% vs februarie 2022). Totodată, venitul personal a crescut cu 0.3% in a doua luna a anului. (Sursa: bea.gov)

Inflația In Zona Euro Sub Consens

Inflația in zona euro a cunoscut cea mai semnificativa decelerare înregistrata vreodată, in martie 2023. Preturile de consum au crescut cu 6.9% in martie 2023, sub consensul analiștilor, de 7.1%, si cu 2.6% mai puțin decât in februarie. Decelerarea creșterii se datorează in principal diminuării preturilor la energie comparativ cu martie 2022, atunci când preturile au crescut brusc in urma declanșării războiului din Ucraina. Pe de alta parte, inflația de baza, ce exclude preturile la energie si alimente, a accelerat ușor la 5.7% in martie 2023 de la 5.6% in luna anterioara. (Surse: Reuters;CNBC)

Erste Group Bank Ag Preț curent 152.00 RON ( -0.91% ) MCap 65.3B P/E 4.98

Agenția de rating Fitch a îmbunătățit perspectiva ratingurilor pentru datoriile pe termen lung de la negativa la stabila pentru Banca Comerciala Romana (BCR) si BRD-Groupe Societe Generale (BRD). In plus, Fitch a confirmat ratingurile de BBB+ pentru ambele companii.

Anunțul vine după ce, in 24 martie 2023, Fitch a revizuit perspectiva ratingului suveran al României de la negativa la stabila, reconfirmând ratingul de BBB-/F3 pentru datoria guvernamentala a tarii pe termen lung si scurt in valuta. Ratingurile pentru BCR si BRD sunt limitate la plafonul de tara al României, care include riscurile de transfer si convertibilitate care ar putea limita capacitatea celor doua bănci de a utiliza sprijinul băncilor mama. In lipsa acestor constrângeri, BCR ar avea un rating cu o treapta sub cel al Erste, iar BRD ar avea un rating similar cu cel al Societe Generale. (Sursa: Economica.net)

Societatea Energetica Electrica Preț curent 8.70 RON (0.23% ) MCap 3.01B P/E 5.39

Electrica a anunțat publicarea in Monitorul Oficial Partea I a unui ordin ANRE prin care sunt modificate tarifele specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice pentru filiala Distribuție Energie Electrica Romania (DEER). Astfel, începând cu 1 aprilie 2023, societatea va presta servicii la tarife specifice majorate cu rate cuprinse intre 8.3% si 33.7% (vs. 1 aprilie 2022), in funcție de regiune si nivelul de tensiune. Cele mai mari majorări vor fi înregistrate in zona Muntenia Nord. (Sursa: BVB)

Continental Ag Preț curent 346.0 RON (8.29% ) MCap 69.2B

Continental, furnizorul german de componente si sisteme auto, a inaugurat la Iași un nou corp de clădire care include o zona de testare pentru sisteme de frânare auto, o parcare supraterana de 210 locuri pentru angajați si un sistem fotovoltaic. Investiția s-a ridicat la peste 8 mil. EUR. Aproximativ 150 de ingineri din departamentul Vehicle Dynamics își vor desfășura activitatea in noul centru, având acces la echipamente de ultima generație, care vor permite testarea produselor create de companie. (Sursa: Economica.net)

Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagra Preț curent 0.2360 RON ( -7.09% ) MCap 135M P/E -10.3887

THR Marea Neagra informează acționarii cu privire la închirierea a 10 imobile la o valoare de închiriere totala de 2.9 mil. EUR pe an plus TVA. Printre acestea, se regăsesc complexul turistic Vraja Marii, Băile Reci si complexul turistic Bran-Brad-Bega din stațiunea Eforie Nord, precum si complexul turistic Balada si complexul turistic Narcis-Cleopatra din stațiunea Saturn. (Sursa: BVB)

SHELL PLC Preț curent 26.480 EUR (0.04% ) MCap 190B

Shell a anunțat ca își va împarți diviziile de energie regenerabila si de emisii reduse de carbon ca parte a reorganizării companiei si a creșterii randamentelor. Schimbările la divizia de energie regenerabila vin la doua luni după ce noul director general anunțase intenția de a combina divizia de petrol si gaze cu cea de gaze naturale lichefiate (GNL), plasând divizia de regenerabile in divizia downstream. CEO-ul Shell a promis ca va îmbunătăți performantele companiei, in contextul in care se încearcă reducerea gazelor cu efect de sera in următoarele decenii. Anul trecut, compania a raportat un profit record de 40 mld. USD. (Sursa: Reuters)

TESLA INC. Preț curent 202.70 USD (3.80% ) MCap 614B P/E 48.92

Tesla plănuiește construirea unei noi fabrici de baterii in SUA, in parteneriat cu Contemporary Amperex Technology Co. (CATL), o companie chinezeasca producătoare de baterii pentru vehiculele electrice. Tesla dorește sa obțină un acord similar celui anunțat luna trecuta de Ford cu CATL, însă oficialii de la Casa Alba continua sa aibă multe semne de întrebare legate de un astfel de parteneriat. Acțiunile CATL au crescut cu pana la 2.3% in primele tranzacții de vineri la Shenzhen Stock Exchange. (Sursa: Bloomberg)

Blackberry Ltd Preț curent 4.61 USD (15.25% ) MCap 2.63B P/E -3.59

Prețul acțiunilor Blackberry a scăzut vineri cu peste 4% in tranzacțiile pre-market, după ce compania canadiana de software a raportat rezultate mixte pentru al patrulea trimestru. Compania a înregistrat o cifra de afaceri de 151 mil. USD, in scădere cu 18.4% fata de aceeași perioada a anului precedent, dar in linie cu așteptările analiștilor. Totodată, Blackberry a încheiat trimestrul cu o pierdere neta ajustata de 13 mil. USD, fata de un profit net de 6 mil. USD din trimestrul precedent. EBITDA ajustata a fost, de asemenea, negativa (-12 mil. USD). Acțiunile companiei au pierdut 46% din valoare in ultimul an. (Sursa: Seeking Alpha)

