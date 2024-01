”Diavolul de zăpadă”, surprins pe o pârtie din SUA VIDEO

Turiștii prezenți pe o pârtie de schi dintr-o stațiune montană din Colorado, SUA, au surprins un fenomen meteo mai puțin obișnuit.

Este vorba despre un vârtej de zăpadă, care seamănă cu o tornadă și de aceea americanii au inventat termenul snownado. Fenomenul, numit și ”diavolul de zăpadă”, nu este însă la fel de puternic, potrivit Digi24.

Vârtejul a oferit un scurt spectacol turiștilor adunați pe pârtie și s-a disipat fără să facă probleme.

A snows tornado was captured at the Breckenridge ski resort in the Colorado, US 🇺🇲 (13.01.2024)

Video: Dreek

