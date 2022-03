Johannes Hahn: Bucurestiul are multe oportunitati de atragere a fondurilor structurale

Bucurestiul ar putea folosi fondurile structurale in sectorul cercetarii si inovarii, pentru cresterea eficientei energetice, precum si pentru realizarea "proiectului favorit" al primarului general Sorin Oprescu, canalul Dunare-Bucuresti.

Declaratiile au fost facute de comisarul european pentru politica regionala, Johannes Hahn, dupa sesiunea de comunicari cu primarii din 20 de capitale europene, desfasurata joi, la Bruxelles.

Intrebat de presa romana care sunt, in opinia sa, problemele cu care se confrunta capitala Romaniei, Johannes Hahn a raspuns ca, "in calitate de vizitator ocazional al Bucurestiului, as spune ca una dintre chestiuni ar fi transportul si traficul".

In ceea ce priveste oportunitatile privind angajarea de fonduri europene, comisarul european pentru politica regionala a vorbit despre "sectorul cercetarii si inovarii pentru a ajuta IMM-urile, pana la tot ceea ce contribuie la crestere, eficienta energetica, reabilitarea cladirilor vechi", apreciind ca acestea "sunt domenii in care suntem convinsi ca pot fi folosite fondurile structurale".

"De asemenea, exista proiectul favorit al primarului privind accesul Bucurestiului la Dunare", a adaugat Johannes Hahn.

Canalul Bucuresti-Dunare, printre prioritatile lui Sorin Oprescu pentru atragerea de fonduri europene

Intrebat daca Romania poate intr-adevar sa-si amelioreze semnificativ capacitatea de absorbtie a fondurilor UE, comisarul european a raspuns ca "este o problema interna", dar ca tara noastra are multe oportunitati in acest sens.

"Stiu ca sunt multe probleme deja identificate, dar nu au fost inca reglementate. In aceasta privinta, sper ca Bucurestiul si Romania isi vor imbunatati rezultatele in urmatoarele luni", a mai spus Hahn.

