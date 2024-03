Formula 1: cursa s-a terminat, clasamentul s-a schimbat. Ce pilot a fost aspru sancționat

Pilotul spaniol al echipei Ferrari, Carlos Sainz, a câştigat Marele Premiu al Australiei la Formula 1, disputat, duminică, la Melbourne, unde campionul mondial, olandezul Max Verstappen, a abandonat în turul trei.

Carlos Sainz s-a impus în faţa coechipierului său monegasc Charles Leclerc, iar britanicul Lando Norris (McLaren) a completat podiumul.

Triplul campion mondial în exerciţiu Max Verstappen, liderul campionatului, a fost nevoit să abandoneze la începutul cursei din cauza unei probleme mecanice la monopostul său Red Bull.

Sainz a fost urmat de coechipierul lui, Charles Leclerc, iar piloții McLaren, Lando Norris și Oscar Piastri, s-au clasat pe locurile 3 și 4.

Sergio Perez (Red Bull) a sosit al cincilea. Fernando Alonso (Aston Martin) a terminat pe șase, dar spaniolul a fost penalizat cu 20 de secunde și a căzut pe opt. Lui i s-au luat și alte trei puncte din clasamentul piloților.

Alonso a fost găsit vinovat pentru accidentul teribil suferit de George Russell în ultimul tut. Se pare că pilotul Aston Martin a frânat în fața britanicului.

Fernando Alonso has been demoted to P8 after being given a 20-second penalty for the late-race incident involving George Russell.

He has also been handed three penalty points.#F1 #AusGP pic.twitter.com/gmKniEFACq