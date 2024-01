Circuit spectaculos în Formula 1: apare o nouă cursă urbană

Viitorul Mare Premiu de Formula 1 de la Madrid sa va desfăşura pe un circuit urban care va fi situat la mai puţin de zece minute de aeroportul Barajas şi nu va implica nicio investiţie de bani publici, a anunţat primarul capitalei Spaniei, Jose Luis Martinez-Almeida, citat de agenţia EFE.

Edilul a dezvăluit detaliile proiectului într-un interviu acordat unui post de televiziune spaniol, cu doar o oră înainte de apariţia sa alături de preşedinta Comunităţii Madrid, Isabel Diaz Ayuso, şi de preşedintele Formulei 1, Stefano Domenicali, la Ifema, ocazie cu care se aşteaptă anunţarea găzduirii de către Madrid a acestei curse automobilistice.

Va fi "un circuit urban extraordinar de interesant, departe de conceptul tradiţional de circuite ad-hoc din Formula 1, care se află practic în oraş, la mai puţin de zece minute de aeroport" şi la care "90% dintre spectatori vor putea să ajungă cu transportul public', a spus Almeida.

"Nu va exista o investiţie de bani publici, există promovare publică prin Ifema (un consorţiu al autorităţilor regionale), dar va fi un organizator privat, care va fi cel ce îşi asumă riscurile. Toată finanţarea este privată", a garantat primarul Madridului.

Almeida a calculat totodată ca rentabilitatea economică a Marelui Premiu din capitala Spaniei ar putea ajunge la 500 de milioane de euro pentru fiecare an în care acesta se va desfăşura, "în cazul în care va avea succesul sperat", evenimentul urmând să genereze 8.000 de locuri de muncă.

Say hello to the brand-new circuit built around the @IFEMA Exhibition Centre ✨ #F1 pic.twitter.com/klysY8HAiT

Let’s go racing in Madrid!

Madrid to host the Spanish Grand Prix from 2026! 🇪🇸

Featuring a brand-new circuit located in the city of Madrid!

Here's all you need to know 👇#F1 @IFEMA pic.twitter.com/KHucpnlDZV