Debutam cu Macedonia de Nord acasa in preliminariile Mondialului din Qatar. Cand vom juca cu Germania

Romania va juca primul meci acasa cu Macedonia de Nord, iar urmatoarea partida este tot pe teren propriu, contra Germaniei.Ultimul meci din grupa il vom avea in Liechtenstein.25 martie 2021ora 21:45 - ROMANIA - Macedonia de Nord, Germania - Islanda, Liechtenstein - Armenia28 martie 2021ora 19:00 - Armenia - Islandaora 21:45 - ROMANIA - Germania, Macedonia de Nord - Liechtenstein31 martie 2021ora 19:00 - Armenia - ROMANIAora 21:45 - Germania - Macedonia de Nord, Liechtenstein - Islanda2 septembrie 2021ora 21:45 - Islanda - ROMANIA, Liechtenstein - Germania, Macedonia de Nord - Armenia5 septembrie 2021ora 19:00 - Islanda - Macedonia de Nordora 21:45 - ROMANIA - Liechtenstein, Germania - Armenia8 septembrie 2021ora 19:00 - Armenia - Liechtensteinora 21:45 - Macedonia de Nord - ROMANIA, Islanda - Germania8 octombrie 2021ora 21:45 - Germania - ROMANIA, Islanda - Armenia, Liechtenstein - Macedonia de Nord11 octombrie 2021ora 21:45 - ROMANIA - Armenia, Islanda - Liechtenstein, Macedonia de Nord - Germania11 noiembrie 2021ora 19:00 - Armenia - Macedonia de Nordora 21:45 - ROMANIA - Islanda, Germania - Liechtenstein14 noiembrie 2021ora 19:00 - Liechtenstein - ROMANIA, Armenia - Germania, Macedonia de Nord - IslandaCastigatoarele celor 10 grupe se vor califica la Campionatul Mondial din 2022, iar ocupantele locurilor doi vor intra din fiecare grupa, alaturi de cele mai bune 2 castigatoare de grupe in Liga Natiunilor care nu se afla pe primele doua pozitii in preliminarii.Echipele nationale vor evolua intr-o serie de doua baraje pentru a stabili ultimele 3 tari europene calificate. (din 12 echipe vor ramane 6, apoi 3)Cele 10 ocupante ale locurilor secunde vor forma un clasament separat, in baza rezultatelor din aceste preliminarii.Primele 6 locuri secunde vor fi gazde ale primului baraj, disputat intr-o singura mansa.Celelalte 4 echipe plus cele 2 echipe care vin din Liga Natiunilor vor fi oaspeti.