Când se vor astupa "găurile negre" de tipul Stadionului Ghencea?

De câțiva ani a apărut în spațiul public, în rândul fanilor, întrebarea: FCSB este Steaua? A devenit un fel de "To be, or not to be?", ce a divizat lumea pasionaților de fotbal, fiecare susținând-și, cu diverse argumente, propria părere. Sincer, nu știu care e adevărul și chiar nu mă interesează. La ce privatizări dubioase s-au făcut în România în ultimii 30 de ani, nu ar fi asta (preluarea clubului de fotbal Steaua de către domnul Gigi Becali) nici cea mai mare și nici cea mai controversată.

Problema pe care o văd e alta: cea a Stadionului Steaua din Ghencea.

Statul a investit o sută de milioane de Euro în refacerea arenei din Ghencea. Acum este una ultra-modernă, o adevărată bijuterie. Făcută din banii noștri, ai tuturor, a celor care plătim taxe și impozite.

Prin decizia unor persoane din Ministerul Apărării, sprijinite și politic, ori la nivel guvernamental, pe acel stadion nu poate juca decât echipa respectivului minister, respectiv CSA Steaua, care evoluează de câțiva ani în liga secundă. Din anumite motive, conform regulamentelor de fotbal, această echipă nu poate promova în Super Ligă, chiar dacă își câștigă locul de promovare pe teren. Nu intru în detalii, sunt legate de acționariatul echipei CSA Steaua, cu siguranță fanii de fotbal le știu.

La meciurile de pe stadionul din Ghencea, CSA Steaua adună doar puțini spectatori, câteodată nici măcar o mie! Pe un stadion modern, cu capacitate de peste 31 de mii de locuri. Asta, când echipa are drept de joc acasă, pentru că au fost perioade când nu a putut să-și dispute meciurile pe acest stadion. Iar stadionul a rămas neutilizat multe săptămâni.

Ads

De ce m-ar interesa pe mine asta, mai ales că nu sunt un un fan al vreuneia din echipele din acest conflict? Păi, uite de ce!

Cum arătam mai sus, noul stadion s-a construit din fonduri publice, deci și cu banii plătiți de mine prin impozite. Mai mult, după darea în folosință, acesta trebuie întreținut, lună de lună, cu niște costuri ohoooo!... semnificative. Adică peste o sută de mii de euro. Din ce bani? Ați ghicit! Din ai noștri, ai tuturor.

Sunt convins că în studiul de fezabilitate făcut înainte de proiectarea stadionului, undeva pentru a se aproba business case-ul, au apărut, la capitolul "venituri", și încasări într-o anumită sumă. Oare se regăsesc acum, în realitate, acele încasări? Cu doar nouă sute de spectatori la meci într-un stadion cu o capacitate de peste 31 de mii de locuri, mi-e greu de crezut.

Ads

Așadar, costurile generate de noul stadion Steaua sunt substanțiale și în niciun caz acoperite de veniturile arenei. Printre alte motive, cei de la Ministerul Apărării susțin că arena este unitate militară și, prin urmare, are un statut special, nu poate fi închiriată oricui etc. Poate că așa o fi!

Însă faptul că din cauza unor persoane angajate la Apărare, sau poate că datorită orgoliilor lor vizavi de persoana Gigi Becali, noi toți, ca plătitori de taxe, suntem obligați să achităm niște facturi uriașe pentru ceva ce reprezintă o adevărată "gaură neagră", chiar nu înseamnă nimic? Stadionul ăsta înghite bani în fiecare zi, fără să-și justifice existența într-un mod cât de cât justificat.

Stăm toți și privim un conflict de orgolii, ce tine deja de câțiva ani, și în care justiția tot amână un verdict final referitor la dreptul asupra palmaresului celor două cluburi, în timp ce facturile cresc. Pe banii noștri!

Înțeleg foarte bine miza, pentru că brandul Steaua este cel mai valoros al fotbalului românesc, cu milioane de fani în țară și străinătate.

Ads

Însă ăsta este un alt subiect. Pentru diminuarea costurilor financiare, de ce nu se poate închiria stadionul pentru meciuri și altor echipe, inclusiv FCSB? De ce ar fi o problemă că vin bani extra din chirii? Așa cum se spune, "banii nu au miros!" De ce ar deranja banii veniți de la clubul deținut de Gigi Becali? Pentru că, atenție! Banii cheltuiți de el cu FCSB sunt bani privați, nu sunt din banii mei! Mare diferență! Dacă el are orgolii, sau capricii, e decizia lui. Dacă investește prost în transferuri de jucători, iarăși e problema patronului. El plătește!

În schimb, dacă domnul Talpan, juristul de la CSA Steaua, are anumite ambiții, ținând ani de zile un stadion gol, el le face pe banii noștri, deci și ai mei. Aici e diferența!

Repet, nu țin partea cuiva în conflictul dintre cele două cluburi, pentru că nu mă interesează și nu mă pricep. Însă nu sunt de acord să plătesc din taxele mele pentru indolența, incompetența, ambiția sau orgoliul cuiva dintr-un minister, sau a unor politicieni, doar pentru că așa vor mușchii lor.

Ads

Am investit, noi, contribuabili, în Stadionul Ghencea? Atunci cei care îl administrează să găsească soluții optime de a-l întreține eficient. Ceea ce înseamnă și a-l închiria, chiar și echipei lui Gigi Becali.

Dacă ar fi stadionul lor propriu, dacă ar fi băgat ei banii lor, tot așa ar fi acționat? Mă îndoiesc.

Cât despre soluția de a merge cu echipa CSA Steaua mai departe, pentru a putea dezvolta clubul, de ce nu se organizează o licitație deschisă pentru privatizarea lui, așa cum cer regulamentele UEFA? Astfel, s-ar rezolva problema accederii în Super Ligă, echipa ar crește în valoare, ar aduna și mai mulți fani, încasări mai mari. Și, de ce nu, poate avea o evoluție până mai departe, în cupele europene. Ceea ce, implicit, ar astupa și actuala "gaură neagră" ce înghite permanent banii noștri.

Consider că ar fi o cale firească de soluționare a crizei actuale și de îmbunătățire a bugetului.

Transparența nu a făcut rău niciodată. Cu atât mai puțin acum!

Blogul autorului: www.postulzilei.ro

Mircea Gheorghe este caricaturist de la 18 ani, apoi s-a format sa devina inginer si cercetator stiintific, dar mai ales profeseaza in consultanta de sales si marketing. Iar in ultimii ani scrie si picteaza. Asa ca e greu sa-si gaseasca o definitie a ceea ce este... Fiind un curios, inca mai cauta.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.