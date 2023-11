Derby de 5 stele pe Arena Națională: când se joacă FCSB vs. Rapid

Etapa cu numărul 15 din Superliga României aduce un derby de 5 stele pe Arena Națională, între FCSB și Rapid București. Partida este programată pe 5 noiembrie 2023, de la ora 20:30, și va putea fi urmărită în direct pe Digi Sport 1, Orange Sport și Prima Sport 1.

FCSB, în căutarea revanșei

Ultima partidă dintre cele două a avut loc pe același stadion, la finalul lunii mai. Rapidiștii se impuneau atunci în ultima etapă de play-off cu un 5-1 istoric, ce rănea orgoliul roș-albaștrilor. Acum, FCSB încearcă să se răzbune și în același timp caută să pună capăt perioadei modeste.

Florinel Coman & co. au înregistrat 4 victorii în ultimele 5 partide oficiale, reușind să o învingă doar pe FC Botoșani, 1-0 în campionat. Etapa trecuta, FCSB a terminat la egalitate pe terenul celor de la Petrolul Ploiești, scor 2-2. Oaspeții au condus cu 2-0 după o oră de joc, grație reușitelor lui Djokovic și Băluță. Jair a fost cel care a redus din diferență pentru ”lupii galbeni”, în minutul 71. Egalarea ploieștenilor a fost una obținută in extremis, după un penalty obținut în ultimele secunde de joc.

La mijlocul săptămânii, FCSB a făcut un pas greșit în Cupa României, pe terenul Oțelului Galați. Echipa a fost din nou egalată pe final, după ce a condus cu scorul de 1-0 și a avut un gol anulat. Antrenorul echipei a declarat:

Nu am jucat bine în prima repriză, am avut un adversar despre care știm că se apără foarte bine. Trebuie să fim mai buni duminică, urmează un derby, un meci de 3 puncte, important pentru toată lumea.Astfel de meciuri sunt frumoase pentru toată lumea. Am demonstrat în acest an că în astfel de jocuri suntem mult mai buni...”

Rapid, cea mai bună ofensivă din Superliga

Rapid București are cea mai bună ofensivă din Superliga. Deși giuleștenii nu pornesc cu prima șansă în opinia site-urilor de specialitate ce oferă ponturi Liga 1, aceștia au de gând să marcheze pe Arena Națională.

Până acum, trupa lui Cristiano Bergodi are 29 de goluri înscrise în cele 14 etape disputate. Pe locul secund la acest capitol se află CFR Cluj – cu 28 de reușite – în timp ce FCSB a punctat de 27 de ori.

În ultima etapă de campionat, giuleștenii au primit vizita Universității Craiova. Bamgboye a deschis scorul în minutul 36, iar Borja a închis tabela în minutul 80. Claudiu Petrila – pasator decisiv la prima reușită – s-a accidentat în repriza secundă și va absenta din derby-ul cu FCSB.

Ultimul meci în care rapidiștii nu au marcat, a fost o remiză albă la Oțelul Galați – pe 17 septembrie. De atunci, echipa a punctat de minim 2 ori, cu excepția unui 1-1 la Hermannstadt.

În ultimele 3 derby-uri dintre cele două – pe terenul celor de la FCSB – s-au marcat nu mai puțin de 14 goluri. Înainte de acel 1-5 de care aminteam, roș-albaștrii câștigau în două rânduri cu scorul de 3-1.

