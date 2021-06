Euro 2020 - De ce meciul cu Germania ii provoaca cosmaruri selectionerului Angliei

Pentru selectionerul Angliei, Gareth Southgate, orice meci cu Germania este unul care ii provoaca cosmaruri.Motivul? In 1996, la Campionatul European organizat chiar in tara sa, Southgate (57 selectii) a ratat un penalty la loviturile de departajare, in semifinala contra nemtilor.Actualul selectioner a fost singurul englez care a ratat atunci, Germania castigand cu 6-5 si mergand in finala competitiei, pe care a si castigat-o in fata Cehiei.26 iunie, Londra: Italia - Austria26 iunie, Amsterdam: Tara Galilor - Danemarca27 iunie, Sevilla: Belgia - Portugalia27 iunie, Budapesta: Olanda - Cehia28 iunie, Bucuresti: Franta - Elvetia28 iunie, Copenhaga: Croatia - Spania29 iunie, Glasgow: Suedia - Ucraina29 iunie, Londra: Anglia - Germania