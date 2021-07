FCSB a mai renuntat la un jucator. Mijlocasul a fost imprumutat in Cipru

Clubul din Insula Afroditei va avea optiunea unui transfer definitiv al mijlocasului in varsta de 23 de ani la finalul sezonului 2021-2022, precizeaza FCSB Simion, jucator format de FCSB, a fost imprumutat in ultimele sezoane la Academica Clinceni, Juventus Bucuresti, Dunarea Calarasi si Astra Giurgiu Transferul lui Simion in Cipru vine dupa ce si Dragos Nedelcu a fost cedat de FCSB in liga a doua germana, la Fortuna Dusseldorf.