Jucatorul dat afara de Hagi este dorit de doua echipe din playoff

Hagi a fost total nemultumit de randamentul lui Edjouma Malcom si i-a transmis ca nu mai conteaza pe serviciile sale.Malcom are 23 de ani si a venit in iarna la echipa lui Hagi din ligile secundare franceze, dar nu duce lipsa de oferte din Romania.Jucatorul este dorit de Gaz Metan Medias si FC Botosani, unde a fost propus de reprezentatii jucatorului, conform unor surse Ziare.comMijlocasul francez a jucat doar trei partide pentru FC Viitorul in acest sezon de play-out.