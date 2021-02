Un fost mare handbalist a murit chiar dupa meciul echipei pe care o antrena

Antrenorul echipei croate Podravka Koprivnica, Zlatko Saracevic, a murit imediat dupa meciul din campionat cu Lokomotiva Zagreb.Ajuns la 60 de ani, fostul mare handbalist al Iugoslaviei era bucuros dupa victoria echipei sale si nimic nu prevestea ce urma sa se intample.Lui Zlatko Saracevic i s-a facut rau pe drumul spre casa, in masina. Antrenorul de portari, alaturi de care se afla in vehicul, a sunat la numarul unic de urgenta.Tehnicianul croat a fost dus la spital, unde a fost resuscitat aproape o ora, insa nu s-a mai putut face nimic.Saracevic a decedat din cauza unui infarct.El a castigat titlul olimpic cu Croatia la handbal, in 1996, la Atlanta, iar cu Iugoslavia a a luat bronzul olimpic, la Seul, in 1988.CITESTE SI: