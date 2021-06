Kylian Mbappe, aproape de plecarea de la PSG! "Nu mai vrea sa stea la Paris"

Contractul lui Mbappe expira in vara viitoare, iar francezii risca sa-l piarda gratis la anul. Real Madrid este clubul care insista cel mai mult pentru aducerea fotbalistului francez."Mbappe nu mai crede in proiectul lui Leonardo si stiu ca a cerut sa plece. Daca nu pleaca in vara asta, va pleca gratis la anul. Iar sefii celor de la PSG nici nu vor sa auda de asta. Daca Mbappe va pleca acum, asta inseamna ca trebuie sa-si gaseasca echipa, iar PSG trebuie sa-i caute inlocuitor.Da, vestea este ca Mbappe nu mai vrea sa stea la PSG", a spus jurnalistul RMC Sport, Daniel Riolo, potrivit Marca Campion mondial, Kylian Mbappe vrea si titlu european cu Franta . Fotbalistul lui PSG nu are deocamdata nici un gol marcat la EURO 2020.