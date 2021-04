Ce sansa a irosit Barcelona: ar fi putut trece pe primul loc!

Catalanii au condus cu 1-0, prin golul marcat de Messi, in minutul 23.Granada a revenit insa si s-a impus datorita golurilor lui Machis '63 si Molina '79.FC Barcelona ocupa locul 3 in clasament, cu 71 de puncte, la egalitate cu echipa de pe locul 2, Real Madrid . Lider este Atletico Madrid , care are 73 de puncte. Granada se afla pe locul 8, cu 45 de puncte.