Vlad Chiriches, pus la zid chiar de fostul lui impresar: "Trebuie sa fii barbat"

Gestul fotbalistului ajuns la varsta de 31 de ani, care evolueaza in Serie A pentru Sassuolo, nu a cazut deloc bine familiei Becali, care reusise in 2013 sa il transfere la Vlad Chiriches de la FCSB la Tottenham pentru suma de 10 milioane de euro."Da, sunt dezamagit de Chiriches. De aia nici nu a facut o cariera asa de mare, pentru ca trebuie sa fii barbat, ca fotbalist trebuie sa ai personalitate. N-am nicio problema, sa dea Dumnezeu sa fie sanatos! Anumite momente din viata nu poti sa le uiti, cand ai plecat, cand erai disperat, cand plangeai. Nu ma refer neaparat la el, in general. Stii ca daca pe lumea asta nu ar fi uitare, ar fi o mare nenorocire. Alex Chipciu, Dragos Grigore, Bogdan Stancu au ramas langa Dragos (n.r. Sarbu, cel care conduce firma de impresariere), chiar daca cluburile au incercat sa ii influenteze. Cristi Tanase, Raul Rusescu si altii, imi cer scuze daca nu imi vin acum in minte", a spus Victor Becali, la ProSport.