Cum a vrut sa-l pacaleasca FCSB pe Denis Harut: "Copilul mi-a spus ca nu poate sa semneze doua contracte"

"Nu se poate asa ceva. Imi pare rau de toata situatia, dar l-am inteles perfect pe Harut. Copilul m-a sunat sa imi povesteasca felul cum au procedat cei de la FCSB cu el. Mi-a spus sa nu ma supar pe el, dar el nu poate sa semneze doua contracte.Da, ati auzit bine, doua contracte. I s-a pus in fata un contract pe cinci ani pe care Denis l-ar fi acceptat pana la urma, dar apoi i s-a mai dat un contract sa il semneze, iar acolo contractul incepand cu anul 2022 era valabil inca cinci ani", a declarat patronul gruparii FC Botosani pentru prosport.ro."Voi va dati seama ce au vrut sa ii faca? Nu e normal. Harut mi-a zis ca nu sta sa ajunga la 28 de ani sa joace tot la FCSB pe 15.000 de euro pe luna. L-am inteles perfect, Harut a fost baiat destept si a citit bine tot ce era scris prin contractele alea.Mi-a zis ca el accepta trei ani plus inca doi, dar alti cinci ani incepand cu 2022 nu poate accepta", a completat Iftime.