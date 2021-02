Dan Petrescu face un anunt ingrijorator: "Nu mai pot antrena nicaieri"

La o zi dupa, Petrescu a reactionat si a spus ca are o problema personala care nu-i permite sa mai antreneze nicaieri pentru moment. Petrescu a spus ca a ramas in relatii bune cu sefii de la Kayserispor. "Am o problema personala si a trebuit sa opresc aventura mea aici. Trebuie sa plec. Patroana a inteles, am ramas in relatii foarte, foarte bune. Echipa e pe un loc bun acum, nu e pe un loc retrogradabil. Avand o poblema personala, chiar nu mai pot antrena nicaieri acum", a declarat Dan Petrescu , potrivit sport.ro.Familia lui Dan Petrescu locuieste in Dubai, antrenorul fiind despartit de ea in ultimul an, din cauza pandemiei.Kayserispor a fost a 14 echipa din cariera lui Dan Petrescu.Citeste si: