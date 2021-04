Cea mai frumoasa jurnalista de sport e blestemata in dragoste. A fost ceruta de sotie, dar a ramas din nou singura

Anul trecut, in vara, senzuala Diletta isi facea planuri de casatorie cu boxerul Daniele Scardina, dar relatia s-a rupt din senin. Acelasi lucru pare sa se fi intamplat acum cu blonda care, la un moment dat, flirtase si cu celebrul fotbalist Zlatan Ibrahimovic.Legatura sentimentala dintre ei a fost atat de intensa incat Can Yaman a decis sa faca pasul cel mare si s-o ceara de sotie pe Diletta, la mijlocul lunii martie. Conform presei tabloide din Italia, inelul de logodna a fost unul impresionant, de aproape 50.000 de euro, insa Diletta n-a acceptat imediat, luandu-si un timp de gandire.Dupa alte cateva saptamani, Diletta Leotta a lasat de inteles ca a intervenit o noua ruptura in viata sa amoroasa. Fotografiata fara inelul primit de la Can Yaman, Diletta a avut si o scurta declaratie la un post de radio care confirma acest lucru: "Ma simt putin la pamant".De asemenea, indiciile de pe retelele de socializare, mai exact lipsa "aprecierilor" dintre cei doi sunt tot atatea dovezi privind faptul ca Diletta Leotta e din nou singura.