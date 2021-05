Etapa nebuna in Turcia: 17 goluri in doua meciuri, cu romanii Maxim si Stancu printre marcatori

La meciul Genclerbirligi - Goztepe, scor 5-3, Stancu a marcat doua goluri , in minutele 56 si 82. Celelalte goluri ale invingatorilor au fost inscrise de Angelo '44, Ayite '49 si Mert '70. Pentru oaspeti au marcat Ideye '12, Kayan '30 si Simsek '50.Bogdan Stancu a intrat pe teren in minutul 46. La partida Gaziantep FK - Rizespor, scor 4-5, Maxim a inscris in minutul 47. Oaspetii au condus cu 3-0. Au mai marcat Demir '49, '86 si Djilobodji '89 pentru gazde, respectiv Torun '7, Koybasi '32, Soderlund '45+2, Sabo '60 (penalti) si Samu '79 pentru oaspeti.Maxim, care a jucat pana in minutul 71, a primit un cartonas galben in minutul 28.Cu o etapa inainte de finalul sezonului, Genclerbirligi ocupa penultima pozitie in clasament, cu 38 de puncte, si spera sa se salveze de la retrogradare in ultima etapa. Gaziantep FK este pe locul 9, cu 55 de puncte.In fruntea clasamentului este egalitate de puncte intre ocupantele primelor doua pozitii, Besiktas si Galatasaray - 81. A treia clasata, Fenerbahce, are 79 de puncte.