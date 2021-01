FCSB a anuntat oficial primul transfer al iernii. Cine e jucatorul care a semnat cu echipa lui Gigi Becali

"FCSB anunta transferul lui Risto Radunovic, jucator provenit de la Astra Giurgiu si care s-a alaturat duminica, in Turcia, lotului condus de Anton Petrea. Fundasul stanga nascut la 4 mai 1992, in Podgorica, va purta tricoul cu numarul 33 si a efectuat primul antrenament alaturi de noii sai colegi", se arata pe site-ul clubului bucurestean.Pe de alta parte, Marius Briceag, Cristian Dumitru si Stefan Cana nu au mai facut deplasarea cu FCSB in cantonamentul din Antalya, acestia fiind imprumutati la FC Voluntari, FC Arges, respectiv FC Politehnica Iasi. In plus, Adrian Nita a revenit din imprumutul de la FC Turris Turnu Magurele si va face parte din lotul FCSB in a doua parte a sezonului.Citeste si: FOTO Poza "sampanie" cu care Sandra Izbasa a trecut in noul an, alaturi de viitorul sot. Mesajul de bucurie al celor doi indragostiti