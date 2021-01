EXCLUSIV Cum s-a reimbolnavit miliardarul Ioan Niculae de COVID - 19, desi se vindecase de acest virus

Omul de afaceri si sotia sa s-au imbolnavit de COVID-19, iar Gigi Becali le-a sarit in ajutor cu medicamentele pe care le detine si despre care spune ca sunt eficiente in lupta impotriva noului coronavirus.Tratamentul oferit de Gigi Becali i-a facut bine lui Ioan Niculae , care s-a vindecat rapid impreuna cu sotia.Pasionat de vanatoare, patronul Astrei nu a reusit sa reziste tentatiei si a mers in padure, imediat dupa ce a scapat de virus, conform unor surse Ziare.com, chiar daca Gigi Becali i-a recomandat sa ia o perioada de repaus de o saptamana si sa stea acasa.Ioan Niculae nu l-a ascultat pe patronul FCSB si s-a imbolnavit din nou de COVID -19. De data aceasta, starea omului de afaceri a fost grava si ajuns la spital, la ATI. Totul s-a terminat cu bine si omul cu banii de la Astra a scapat de noul coronavirus.Acum, el se afla in Italia la o clinica specializata pentru tratamentul post COVID-19.Cel putin asta a declarat avocatul sau in sala de judecata, unde miliardarul este judecat intr-un dosar de cumparare de influenta, instigare la evaziune fiscala si instigare la spalare de bani.Ioan Niculae este un vanator inrait. In anii trecuti, el ar fi platit 40 000 de euro ca sa impuste un elefant si inca 50 000 sa-l impaieze.CITESTE SI: