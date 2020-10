Fara Ronaldo, Juventus s-a impiedicat de nou-promovata Crotone. Portarul Buffon, titular la 42 de ani

Conform news.ro, Juventus a jucat in inferioritate numerica din minutul 60, cand a fost eliminat Chiesa. Au marcat Nwankwo '12 (penalti) pentru gazde si Morata '21 pentru oaspeti, intr-o partida de la care a lipsit Cristiano Ronaldo , infectat cu coronavirus, la fel ca si romanul Denis Dragus de la Crotone.Portarul Gianluigi Buffon a fost titularizat in poarta lui Juventus, el evoluand pentru a 650-a oara in Serie A. La 42 de ani, Gianluigi Buffon este recordmen al partidelor disputate in prima liga italiana, dupa ce in iulie l-a depasit pe Paolo Maldini, care a jucat de 647 de ori.