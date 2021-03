FOTO Imagini cu vedeta TV Laurette batuta. Iubita fotbalistului dinamovist prins dopat a ajuns la spital

Vedeta TV a fost batuta groaznic intr-un hotel din Bucuresti si a ajuns la camera de garda a Spitalului Floreasca, unde a primit ingrjiri de medicale.Laurette Atindehou nu va sta cu mainile in san si il va da pe bataus pe mana Politiei."Plangerea penala este facuta. Va merge avocatul sa o depuna. Bine ca nu am murit acolo", a spus cantareata pentru click Laurette, batuta. FOTO: sursa personala. ClickBataia la care a luat parte Laurette s-a petrecut saptamana trecuta intr-un hotel din Centrul Vechi al Capitalei.Ea s-ar fi intalnit acolo un un barbat pentru a discuta despre un proiect. Discutiile au degenerat, iar vedeta TV s-a ales cu multiple rani, pentru ca agresorul ar fi muscat-o, scrie click. Laurette Atindehou are 37 de ani, este divortata si acum traieste o poveste de dragoste cu fotbalistul lui Dinamo , Magaye Gueye.Nici el nu trece prin momente fericite. Fotbalistul francez tocmai ce a fost prins dopat cu cocaina la un test al Agentiei Nationale Anti Doping.Laurette, batuta. FOTO: sursa personala. ClickCITESTE SI: