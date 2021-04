Jocuri de culise in lupta pentru play-off din Liga 1? "De unde bani pentru valize, noi nici portofele nu avem"

"Acum 10-15 ani erau multe probleme, se stiau dinainte si retrogradatele, si cine ia campionatul, si cine se bate la promovare. Am prins si eu acele vremuri, din cauza asta cred ca a scazut si nivelul fotbalului nostru. Dar acum, de 7-8 ani nu mai sunt astfel de discutii cu dat la o parte, cu jucat pentru alte echipe.E o prostie imensa sa crezi ca un patron sau un antrenor se mai poate duce la un jucator azi sa-i spuna sa o lase mai incet sau sa joace mai bine ca are prima de la nu stiu cine. Nu, pentru ca iti risti libertatea, risti suspendari si alte lucruri. Nu merita pentru nimic in lume. De asta eu nu cred ca mai exista asa ceva, ca o echipa sa promita nu stiu ce celorlalte. Si nu mai are cine, ca suntem sarace toate.Am ajuns sa ne batem la play-off trei echipe care, din pacate, nu au bani nici pentru ele. De unde bani pentru altii? N-o sa vedem valize, Noi n-avem pentru noi valize, de unde sa avem valize pentru altii? Noi nici portofele n-avem. E departe gandul asta. Probabil cine va avea sansa mai mare si va gestiona mai bine aceste ultime 90-95 de minute va avea castig de cauza", a spus Croitoru.Desi FC Botosani se poate califica in play-off chiar si daca pierde partida cu FC Voluntari, in functie de jocul rezultatelor, tehnicianul a mentionat ca isi doreste sa castige pentru a nu avea emotii."Victoria cu Viitorul din etapa trecuta este imensa. Ne ajuta sa fim la mana noastra in ultima etapa. Putem fi in play-off chiar indiferent de rezultatul nostru, insa coroborat cu alte rezultate. Insa victoria cu Voluntari ne duce 100% in play-off. Botosani merita sa fie acolo pentru fotbalul pe care il practica, dar nu e o certitudine. Jocul frumos nu iti garanteaza accederea in play-off. Ramane ca vineri sa aratam ca o echipa matura care stie sa isi joace munca dintr-un an in 90 de minute.E clar, pregatim meciul pentru victorie, ca sa nu mai asteptam alte rezultate. In cazul in care vor fi mai buni ca noi, asta este, vom sta cu urechile la ce se intampla si pe alte stadioane. Noi am pierdut de doua ori calificarea in play-off in ultima etapa a sezonului regulat. Sa speram ca va fi cu noroc a treia oara si il vom prinde", a explicat Croitoru.Inaintea ultimei etape din sezonul regular, Clinceni, FC Botosani (ambele cu 41 de puncte) si Chindia (39 de puncte) se bat pe ultimele doua locuri de play-off, pozitiile 5 si 6 in clasament. Dinamo - Academica ClinceniFC Arges - Chindia TargovisteFC Voluntari - FC BotosaniIn cazul unor victorii, Clinceni si Botosani se califica in play-off, in dauna Chindiei. In schimb, de orice pas gresit facut de primele doua pot profita targovistenii daca o inving pe FC Arges.Chiar si la egalitate de puncte in trei, Chindia e avantajata de rezultatele directe, alaturi de Clinceni, Botosani urmand sa fie echipa trimisa in play-out.